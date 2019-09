Belgische F-16 neergestort in Frankrijk

Een Belgische F-16 is door een technisch probleem neergestort in Pluvigner (Bretagne) in Frankrijk. Eén piloot is terecht, een andere hangt nog aan een hoogspanningslijn.

De crash vond plaats rond half elf donderdagochtend tijdens een navigatieoefening, als gevolg van een technisch probleem. Het gaat om een tweezitter van de tweede wing, van de militaire basis in Florennes. De Standaard vernam bij Defensie dat de twee piloten gebruikmaakten van hun schietstoel. Eén piloot is terecht, de andere hangt nog met zijn parachute aan een hoogspanningslijn. Franse media verklaarden de piloot aanvankelijk dood, maar dat is niet bevestigd. Hij zou mogelijk enkel gewond geraakt zijn.

Het vliegtuig zou op vijftig meter afstand van een woning neergestort zijn. De inwoners van de woning zouden geëvacueerd zijn.

'Dak beschadigd door vleugel'

Volgens de lokale krant Le Télégramme zou de F-16 de woning geraakt hebben vlak voor de crash. 'Mijn vrouw was op dat moment in het huis. Plots hoorde ze een enorme explosie, gevolgd door een tweede', zegt Patrick Kauffer tegen de krant. 'Ze is naar buiten gerend, de tuin in, en zag het brandende wrak van het vliegtuig liggen.'

Samen met andere omwonenden werd Kauffer naar eigen zeggen geëvacueerd door de hulpdiensten. Volgens hem zijn er geen gewonden onder de buurtbewoners. 'Dat is zeker een mirakel', zo noemt Kauffer het. 'Een vleugel van het vliegtuig heeft een deel van het dak van ons huis helemaal beschadigd. Verschillende bomen in de omgeving staan in brand. De schade is aanzienlijk.'

Een team van onderzoekers van de Belgische defensie zal zo snel mogelijk naar de plaats van het ongeluk vertrekken.