Ophef om hakenkruis in Brusselse kunstgalerij

Een schilderij van een hakenkruis op een roodwitte achtergrond, gemaakt door de Koekelbergse schepen van Cultuur en momenteel te zien in een galerij in hartje Brussel, zet kwaad bloed. ‘Dit is slecht voor het imago van ons land.’

Het controversiële werk hangt in de vitrine van kunstgalerij Bog-Art. Om het hakenkruis schilderde Fatmir Limani, ook schepen van Cultuur in Koekelberg, het opschrift ‘Et Dieu créa A. Hitler’ (‘En God schiep A. Hitler’).

Limani verdedigt tegen RTBF zijn kunstwerk. ‘Het is net de bedoeling om de opmars van fascisme en nazisme in de wereld aan de kaak te stellen. De bedoeling is om te choqueren en het debat open te breken’, legt hij uit. Hij benadrukt dat zijn vader zelf een Albanese vluchteling was die in concentratiekampen gezeten heeft. Bovendien hangen in de galerij ‘gelijkaardige werken’, zoals portretten van gedeporteerde joden.

Voor het Coördinatiecomité van Joodse Organisaties in België (CCOJB) volstaat die uitleg echter niet. ‘Het choqueert om een dergelijk symbool in de straten van Brussel te zien, zeker nu het antisemitisme in België in opmars is. Dit is slecht voor het imago van ons land’, reageert Yohan Benziri bij RTBF. ‘De keuze voor het hakenkruis getuigt vooral van heel slechte smaak.’

Volgens gelijkekansencentrum Unia is het reproduceren van het nazisymbool in een kunstwerk geen probleem. “Bij kunst geldt de vrijheid van meningsuiting. Dus hier is niets onwettigs aan. Alleen wanneer we in een context van ontkenning of negationisme komen, zou dit strafbaar kunnen zijn, maar daarvan is hier geen sprake.’