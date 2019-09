25 jaar na eerste Friends: de Rachel Green-kledinglijn

Het einde van Friends ligt al lang achter ons, maar ‘Rachel Green’ lijkt eeuwig te inspireren. Modelabel Ralph Lauren brengt een kledinglijn uit ter ere van het personage uit de nog steeds populaire reeks.

Wie wil, en wie genoeg geld heeft, kan zich kleden als ‘Rachel Green’. Dat beweert Ralph Lauren toch. Het personage werkt in de serie een tijd voor het modelabel. Geen toeval dus dat het merk 25 jaar na de start van Friends haar rol eer aandoet. En dat het bedrijf ook wat wil verdienen aan de blijvende impact van Friends. De serie is weer te zien Netflix en heeft op die manier een nieuwe generatie twintigers weten bekoren.

Hoewel de Britse krant The Guardian onlangs ‘Monica Geller’ tot nieuwe stijlicoon en ‘normcore poster girl’ van de reeks uitriep, kiest Ralph Lauren voor de klassieke stijl van Rachel.

De kledinglijn bestaat uit formele kledij voor het werk en informele tijdloze stuks: van blazers, rolkraagtruitjes tot lederen broeken en jassen. En de naam van de collectie? ‘The one where they wear Ralph Lauren’.