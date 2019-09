Spaanse pers hard voor Belgische Real-sterren: ‘Hazard was vermist, Courtois houdt ze niet tegen’

De 3-0-pandoering van Real Madrid op het veld van een gehavend PSG in de openingsmatch van de Champions League is hard aangekomen in Spanje. De Spaanse pers was in hun beoordelingen meteen na de match ook niet mals voor de twee Belgische Rode Duivels van Real: Eden Hazard en Thibaut Courtois.

AS: ‘Hazard was vermist’

De analyse van de Spaanse krant AS was niet mals. ‘Het team van Zidane speelde ongeorganiseerd en zonder venijn. Bale was de enige op niveau, Hazard was vermist’, luidde het.

In de spelersbeoordelingen moesten Courtois en Hazard het ontgelden. ‘Thibaut Courtois faalde bij de eerste goal van Di Maria omdat hij zijn eerste paal niet afdekte. Onvergeeflijk voor een keeper. Bij het tweede doelpunt reageerde hij niet snel genoeg. In de tweede helft zat hij er wel een paar keer goed bij met de hand. Maar is véél minder bepalend dan wat van hem verwacht mag worden.’

Foto: AS

‘Eden Hazard liet op de linkerflank wel zijn kwaliteiten zien, maar bij Real wordt er meer verwacht en momenteel kan hij die uitdaging niet aan. Hij werd samen met James als eerste vervangen. Hazard is nog steeds niet fysiek in orde en dat is fataal voor zijn prestaties.’

Marca: ‘Courtois houdt ze niet tegen’

‘Di Maria breekt een Madrid van kristal’, vat Real-krant Marca het samen. Marca toonde zich achteraf vooral hard voor Thibaut Courtois. ‘Hoe dan ook, Courtois houdt ze niet tegen. Hij maakt geen flagrante fouten maar hij stopt de ballen ook niet. Hij is niet verantwoordelijk voor de nederlaag maar hij steekt er ook geen stokje voor. Zijn verdedigers helpen hem niet maar hij biedt ook geen zekerheid. Er is een probleem. Bij de eerste kans van PSG zat de bal er ook in. Hij flaterde niet maar kon meer doen. Keylor Navas zag het allemaal gebeuren vanuit het andere doel’, eindigde de spelersbeoordeling met een klein sneertje.

Ook voor Hazard toonde Marca weinig medelijden. ‘Voor Hazard was het een nacht om te bewijzen dat hij een galactico is, maar hij bleef vrijwel de hele match anoniem. Hazard verstopte zich niet, maar hij was niet de hoofdrolspeler. Hij mist zijn beste niveau. Daarom nam Zidane hem met 2-0 van het veld.’

De punten van Marca

France Football: ‘We hadden nochtans veel verwacht van Hazard tegen Meunier’

Ook France Football had geen goeie punten over voor Thibaut Courtois (4/10) en Eden Hazard (3/10). ‘We hadden veel van Hazard verwacht, zeker tegenover Thomas Meunier die niet bepaald de beste verdediger ter wereld is. Maar we wachten nog altijd… Héél onzichtbaar in het geheel (54 balcontacten, 1 doelpoging) slaagde de Belgische international er niet in om goede dingen te laten zien. Naar het beeld van een offensief onmachtig Real Madrid. Zijn trap buiten het kader in de 16e minuut was daar het perfecte voorbeeld van.’

‘Het kan zijn dat de voormalige sterspeler van Chelsea nog wat tijd nodig heeft om de automatismen met zijn nieuwe ploegmakkers aan te scherpen, maar het ontbrak hem vooral duidelijk aan explosiviteit en finesse in zijn weinige acties. Zoals die bij die aanval waarbij hij met de neus in het gras eindigde in de 67e minuut. Hij werd logischerwijze gewisseld voor Lucas Vazquez. Ontgoochelend.’

The Guardian: ‘Slechts een geïnteresseerde toeschouwer’

In de Engelse media was er amper aandacht voor de prestaties van Eden Hazard en Thibaut Courtois, op zich al veelzeggend. The Guardian pleitte wel verzachtende omstandigheden voor de spelverdeler: ‘Hazard was in de eerste helft slechts een geïnteresseerde toeschouwer, in de tweede helft kwam hij de bal dieper vragen en sneed een paar keer vanaf links naar binnen. Maar hij speelde zoals hij momenteel is: een speler die nog herstelt van een afwezigheid door blessures.’