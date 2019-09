België vraagt VN om staakt-het-vuren in Syrische Idlib

België, Duitsland en Koeweit willen dat de VN-Veiligheidsraad donderdag stemt over een staakt-het-vuren in het Syrische Idlib. Rusland kan echter zijn veto stellen.

De drie landen dienen voorstel in waarmee ze een ‘onmiddellijk staken van de vijandelijkheden’ in de Syrische noordwestelijke provincie Idlib eisen. Na vier maanden van bombardementen door het Syrische regime en bondgenoot Rusland vinden in het door rebellen gedomineerde Idlib nog steeds luchtaanvallen plaats. Volgens het Syrisch Observatorium voor de Mensenrechten kwamen daarbij al 960 burgers om.

Volgens de tekst, die het Franse persbureau AFP in handen kreeg, moet het staakt-het-vuren op 21 september op de middag ingaan. Bedoeling is een ‘verdere verslechtering van de reeds catastrofale situatie in Idlib te vermijden’.

De stemming over de resolutie staat donderdag op de agenda. De onderhandelingen over de tekst lopen al sinds eind augustus. Rusland bood immers veel weerstand en kan alsnog zijn veto stellen.

Veto van Rusland

De Russen dienden zelf ook een tekst in waarmee ze een stopzetting van de vijandelijkheden vragen. Ze verbinden daar echter geen concreet tijdstip aan. Bovendien oordeelt Moskou dat zo’n staakt-het-vuren niet geldt voor militaire operaties tegen individuen, groepen of entiteiten die banden hebben met terroristische groepen.

Die uitzondering is voor de westerse landen onaanvaardbaar. Ze impliceert immers dat aanvallen op burgerdoelwitten mogelijk blijven. Het Russische voorstel geniet de steun van China, maar loopt het risico niet de vereiste negen op vijftien stemmen te halen of op een veto van permanente leden Frankrijk, het Verenigd Koninkrijk of de Verenigde Staten te stuiten.

De onenigheid tussen Rusland en Europa over de aanpak van de oorlog in Idlib bleek in augustus nog tijdens toenaderingsgesprekken tussen de Russische president Vladimir Poetin en zijn Franse ambtgenoot Emmanuel Macron. Waar de regering volgens de ene strijdt tegen hardnekkig terrorisme, is ze volgens de andere verantwoordelijk voor de dood van duizenden onschuldige mensen.