De Backer én De Clerck pro bonus Proximus

Zowel minister van Telecom Philippe De Backer (Open VLD) als Proximus-voorzitter Stefaan De Clerck is voor een langetermijnbonus voor de nieuwe ceo van Proximus.

Stefaan De Clerck, voorzitter van Proximus, zei dat hij pleitte voor het behoud van het loonplafond. En jazeker, het leek hem ook een goed idee om voor de ceo ook in een langetermijnbonus te voorzien. Een weddeverhoging dus. Het basisloon van de ceo zou ongewijzigd blijven.

In de redenering van De Clerck was die langetermijnbonus trouwens niet nieuw. Al toen Dominique Leroy door de regering-Di Rupo benoemd werd als ceo, was er al een theoretische mogelijkheid haar zo’n bonus uit te betalen. Het ging om een omslachtige procedure waarbij toestemming nodig was van de politiek. Een procedure die Proximus niet had willen hanteren. Leroy zelf had de bestuurders voor de zomer laten weten dat ze bereid was om een nieuw mandaat als ceo op te nemen, op voorwaarde dat de kwestie geregeld zou worden. De idee was dat ze net zoals de andere leden van het directiecomité, automatisch recht zou hebben op een lange termijnbonus die zou afhangen van de totale aandeelhouderswaarde die Proximus creëerde.

Tot de ondertekening van het contract kwam het niet, omdat Proximus op zijn stappen terug kwam. De bonus werd na politiek advies afhankelijk gemaakt van het realiseren van het transformatieplan. De raad van bestuur dacht dat Leroy dat ging slikken. Maar op 27 augustus liet Leroy De Clerck weten dat ze ‘de sterke intentie had om haar mandaat niet te hernieuwen. Ze zei toen niet waar ze aan de slag zou gaan maar sprak over een andere internationale uitdaging.

Pas op 2 september krijgt De Clerck, van wie aangenomen werd dat hij een goede werkrelatie had met Leroy, pas te horen van Leroy dat ze naar het Nederlandse KPN zal overstappen. ‘Ik was verwonderd over die keuze. Ik dacht dat ze aan Parijs of Londen dacht’, zei De Clerck gisteren. ‘Maar het was haar beslissing.’ Het anti-concurrentiebeding werd erbij gehaald, maar het bleek niet van toepassing. Proximus stelde in Nederland te weinig voor.

Onrust

Het was Leroy die voorstelde om nog tot 1 december actief te blijven. De Clerck zegt dat hij de bestuurders die wens telefonisch had voorgelegd en ze dat voornemen steunden. Maar vanaf 9 september kwam het tot onrust bij Proximus waarbij de vakbonden eisten dat Leroy ging opstappen. Leroy kwam ook nog eens in verlegenheid doordat ze bleek op een bijzonder onhandig moment voor meer dan 285.000 euro aan aandelen Proximus verkocht te hebben. ‘De vragen van de FSMA over de aandelenverkoop, de sociale onrust en de media waren elementen die ons ertoe aanzetten om het pad van 1 december te verlaten’, gaf De Clerck aan. De Clerck riep een raad van bestuur samen op zaterdagochtend 14 september waar ‘in onderling overleg’ werd besloten al morgen 20 september afscheid te nemen van Leroy. De Clerck herhaalde dat ze de afgelopen jaren goed werk heeft gedaan.

Vandaag donderdag vindt een nieuwe raad van bestuur plaats die het recruteringskantoor gaat aanstellen die kandidaten zal zoeken. Er zouden zich nu al twintig kandidaten aangemeld hebben. De Backer zei dat het met de huidige verloning mogelijk moet zijn een goede ceo te vinden. Anderzijds pleitte hij voor een open (internationale) zoektocht. En op basis van wat daaruit kwam, moest ‘een mooi pakket samengesteld worden’. En daarin zat best ook een langetermijnbonus, zei De Backer.

John Crombez (SP.A) zei dat de communicatie in het dossier de jongste weken een rommeltje was geweest die nefast was voor de beurswaarde. ‘Wie garandeert dat het in de toekomst professioneel zal verlopen?’ De Clerck weet de veranderende communicatie aan het opduiken van ‘nieuwe elementen.’