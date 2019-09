Onzichtbare Eden Hazard met Real Madrid pijnlijk onderuit bij PSG op halve sterkte, Thomas Meunier scoort

Nee, de eerste basisplaats voor Eden Hazard bij Real Madrid werd geen succes. De Rode Duivel beleefde in de Champions league tegen PSG een teleurstellende avond, werd na 70 minuten gewisseld en kon allerminst zijn stempel op de wedstrijd drukken. Die rol was bij afwezigheid van Neymar, Mbappé en Cavani weggelegd voor Angel Di Maria: de Argentijn scoorde twee keer tegen zijn ex-club. Thomas Meunier maakte er uiteindelijk nog 3-0 van. De Parijzenaars komen na deze overtuigende zege alleen op kop in de groep van Club Brugge, dat zelf eerder niet voorbij Galatasaray geraakte.

LEES OOK. De Bruyne opent zijn Champions League-campagne met een assist, Juventus en Atlético delen de punten

Eden Hazard zal zijn werk hebben om dit Real Madrid uit het slop te krijgen. In de topaffiche van groep A staken de Prinsjes de Koninklijken brutaal naar de kroon. Een primeur voor de Parijzenaars in de Champions League. En daar had het zijn drie supersterren Neymar, Mbappé en Cavani niet eens voor nodig. Angel Di Maria was de man die PSG voor de rust al op een comfortabele 2-0 voorsprong had gezet. Net voor het kwartier fusilleerde de Argentijn Courtois vanuit een scherpe hoek. Geen twintig minuten later deelde Angel zijn tweede dodelijke prik uit, ditmaal met een knappe plaatsbal buiten het bereik van Courtois. Real reageerde met een héérlijk nummertje van Gareth Bale maar de VAR verpestte het feestje en keurde het doelpunt terecht af voor voorafgaand handspel. Jammer, want de schoonheid van het doelpunt maakte veel van het slechte spel van Real voor de rust goed.

En Hazard? Die hield zich opvallend gedeisd. Of beter gezegd: hij werd te weinig in stelling gebracht. Een schot rakelings naast de paal was voor de rust het enige wapenfeit van de man met het magische rugnummer 7. Zijn laatste wapenfeit? Een mislukte dribbel in de box waarna hij twintig minuten voor tijd teleurgesteld naar de kant werd gehaald. De echte Eden moet Real nog zien.

Dan kwam de Belg met rugnummer 13 - Courtois dus - meer in het stuk voor. Met de vingertoppen hield de Bilzenaar op het uur Sarabia van de 3-0. Het werd zelfs een blamage toen Thomas Meunier, de derde Belg op het veld, in de slotminuten de 3-0 tegen de netten duwde na een heerlijke dubbelpass met Bernat. Het orgelpunt op een prestigieuze zege voor PSG én een valse start voor Hazard en Real op het kampioenenbal. The best is yet to come ...

Meunier: “Doelpunt was kers op de taart”

Thomas Meunier pikte in de slotfase zijn doelpunt mee in de ruime zege. “Dat was de kers op de taart”, reageerde hij. “Het was een heel sterk PSG vandaag, ondanks de afwezigheid van enkele sterkhouders. Sarabia en Di Maria leverden geweldig werk. Al kan ik heel de ploeg opsommen. We speelden met een echt blok en kregen heel wat kansen. Onze trainer Thomas Tuchel heeft deze week de nadruk gelegd op het tactische, dat heeft geloond.”

“Voor mijn goal moet ik vooral Juan Bernat danken, die heel altruïstisch was”, vervolgde de Belg. “Hij had zelf kunnen besluiten, maar deed het niet. Ik wil hem feliciteren voor die knappe assist.”