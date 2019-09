Tshisekedi spreekt Congolese Belgen toe: ‘We hebben jullie nodig’

Zo’n 2.100 leden van de Congolese diaspora hebben de Congolese president Félix Tshisekedi woensdagavond een triomfantelijke ontvangst gegeven in Paleis 12 van Brussels Expo.

De Congolese president wilde de leden van diaspora onder meer uitnodigen om terug te keren naar Congo, om het land te helpen heropbouwen. ‘Er zal altijd een plaats zijn voor elk van jullie’, luidde het. Tshisekedi pleitte voor een ‘nationale verzoening’ en de ‘(her)opbouw’ van Congo. ‘We hebben jullie nodig’, zei hij nog.

De diaspora toonde zich laaiend enthousiast en gaf de president een staande ovatie. Ze hadden bijna drie uur op hem gewacht, luisterend naar onder meer stukken rumba, de Congolese muziek bij uitstek.

Tshisekedi had eerder op de dag ontmoetingen met verschillende hooggeplaatste Belgische politici en was ook in Antwerpen voor een werkbezoek.

Tshisekedi werd tot winnaar uitgeroepen van de omstreden presidentverkiezingen in Congo van 30 december. Hij volgde op 24 januari Joseph Kabila op, die achttien jaar aan de macht was maar de touwtjes van de Congolese politiek nog altijd stevig in handen heeft.

Foto: BELGA