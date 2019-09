Europa lost de begrotingsteugels. Hebben we dan voor niets bespaard?

Snoeien om te groeien. Dat was het beleid van Europa na de eurocrisis. Nu lijkt dat te veranderen. Maar hebben we dan voor niets bespaard?

Na de Eurocrisis ging in Europa de vinger op de knip. Er waren te veel schulden gemaakt. En dus moesten we drastisch besparen om de economie te herstellen. Dat klonk als een logische strategie. Maar de economie bleef kwakkelen. En dus laat Europa de strikte begrotingsdiscipline weer varen. Maar hebben we dan voor niets bespaard? We vragen het aan Chef Economie Dries De Smet.

Credits

Journalist Dries De Smet | Presentatie Lise Bonduelle | Redactie Fien Dillen, Joris Van Damme, Wouter Van Driessche | Audioproductie Brecht Plasschaert | Muziek Brecht Plasschaert | Eindredactie Wouter Van Driessche | Chef Audio Wouter Van Driessche

