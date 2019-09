Dappere Red Dragons verliezen voor het eerst op EK volleybal: kansloos tegen titelpretendent Servië

De Red Dragons weerden zich wat ze konden tegen het gereputeerde Servië maar konden na drie sets knokken alleen maar toegeven dat de bezoekers net een maatje te groot uitvielen: 0-3. Hun eerste verlies meteen op het Ek volleybal. Zaterdag spelen ze in het Antwerpse Sportpaleis hun achtste finale, allicht tegen Oekraïne. Waarna mogelijk een kwartfinale volgt tegen datzelfde Servië.

Hoe zouden beide teams het aanpakken? Hield Brecht Van Kerckhove, de Belgische bondscoach, zijn manschappen een vijfde sleutelmatch voor? Tenslotte ging het om groepswinst tegen het gereputeerde Servië en een opsteker in het vooruitzicht van een kwartfinale die er zit aan te komen tussen beide landen. Of ging het om een “veredelde oefenmatch”, zoals Sam Deroo zich dinsdagavond liet ontglippen na de winst tegen Slovakije? Tenslotte maakte het met het oog op het vervolg niet veel uit of ze eerste of tweede werden. De captain van de Red Dragons voegde er haastig aan toe dat ze er vol voor zouden gaan en dat het deugd zou doen om eens te kunnen winnen van Servië. U weet wel, de ploeg die onze landgenoten twee jaar geleden met een dramatische eindsprint alsnog EK-brons ontfutselde.

Uitkijken dan maar naar de opstellingen die de coaches op het blad hadden gezet. “Ik ben benieuwd”, grinnikte zelfs topscorer Tomas Rousseaux na Slovakije. Hij hoefde zich geen zorgen te maken. Allebei begonnen ze de match met hun typeploeg. Alleen bij de Belgen moest Van de Velde wijken voor Coolman, voordien al verschillende keren met succes ingekomen.

Tomeloze inzet

Oefenmatch? Dat bleek alvast niet uit de eerste schermutselingen. Sterspeler Atanasijevic en zijn collega-ic’en waren duidelijk niet naar het Sportpaleis gekomen om lief te wezen voor de thuisploeg. Bij 5-9 moest Van Kerckhove al hopen op een time-out om het bezoekende geweld een halt toe te roepen. Bij 5-12 knalde hij zijn bordje tegen de grond. Met meer succes. Sam Deroo loodste zijn team prompt in de wedstrijd (17-19), maar de Serviërs hadden nog een extra versnelling in huis.

De Oost-Europeanen bleven uitpakken met moordende opslagen en een tempo dat de Belgen soms boven het petje ging. Iets wat ze echter met succes compenseerden met een tomeloze inzet. Het geloof groeide, de bezoekers moesten er voor vechten (13-11), staken een tandje bij en kenden het tikje geluk van de betere ploeg (14-19). De knap ingekomen springveer Igor Grobelny kon alleen het publiek nog amuseren met zijn scherpe acties en voor een milde score zorgen.

De Belgen, met Valkiers als setter en Van den Dries als opposite, lieten het niet aan hun hart komen en zetten Servië in de derde set onder druk. Er moest al een onhoudbare Atanasijevic aan te pas komen om een kleine achterstand uit te wissen: van 9-6 naar 9-11. Nog even konden ze aanklampen (14-16), maar dan was de vogel definitief gevlogen.

Setstanden: 19-25, 21-25, 19-25

België: D’Hulst, Tuerlinckx, Deroo, Rousseaux, Van de Voorde, Coolman; libero: Stuer. Kwamen in: Valkiers, Van den Dries, Grobelny, Van de Velde, Ribbens, Baetens