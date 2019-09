Dode bij nieuwe schietpartij in Amsterdam

Bij een nieuwe schietpartij in Amsterdam is woensdagavond één persoon zwaargewond geraakt. Hij overleed later aan zijn verwondingen.

Een voertuig is woensdagavond beschoten op de Langbroekdreef in Amsterdam-Zuidoost. De bestuurder raakte zwaargewond en overleed later aan zijn verwondingen. De beschoten auto is terechtgekomen in de voorgevel van de brandweerkazerne Anton. Daar raakte niemand gewond.

Twee verdachten gingen er op een scooter vandoor. Er zijn berichten over een arrestatie, maar het is onduidelijk of het al of niet om één van de twee voortvluchtigen gaat.

Eerder op de dag is in de Nederlandse hoofdstad een advocaat vermoord die een kroongetuige bijstond in een liquidatiezaak, maar de politie van Amsterdam ziet voorlopig geen link tussen beide voorvallen: ‘We gaan er vooralsnog vanuit dat het er los van staat’.

We krijgen veel vragen over de link tussen de moord van vanochtend en het schietincident zojuist op de Langbroekdreef. We nemen dit uiteraard mee in het onderzoek, maar gaan er vooralsnog vanuit dat dit schietincident hier los van staat. — Politie Amsterdam eo (@Politie_Adam) September 18, 2019