Op de openingsdag van de modeweek in Milaan ging vooral de catwalkshow van Prada over de tong. Waar ontwerpers anders zo indrukwekkend mogelijk uit de hoek proberen komen, greep Miuccia Prada terug naar de basics. ‘Ik heb geprobeerd om de persoon belangrijker te maken dan de kleding’, vertelde ze volgens Reuters aan de verzamelde pers. ‘Het draait bij deze collectie meer om persoonlijke stijl dan om mode.’ Prada wil zo een antwoord bieden op de kritiek dat we te veel kleding kopen en die vervolgens erg weinig dragen, wat een zware impact heeft op de planeet. De ontwerpster hoopte met deze show aan te tonen dat je ook met tijdloze stukken keer op keer interessante combinaties kan maken. Opvallende genodigden waren actrice Nicole Kidman en rapper A$ap Rocky, recent vrijgelaten uit een Zweedse cel.