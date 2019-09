Recordboete voor handel met voorkennis: top Transics moet 1,4 miljoen betalen

Walter Mastelinck, Herman Wielfaert en andere spilfiguren van Transics moeten een boete van 1,4 miljoen euro betalen voor handel met voorkennis bij Transics.

De waakhond van de beurs heeft vijf jaar na de feiten in het dossier-Transics een forse boete opgelegd in het kader van een ‘minnelijke schikking’. Aanleiding is het feit dat de kopstukken van het bedrijf, dat actief is in vlootbeheer voor vrachtwagens, in 2013 het aandeel-Transics tegen een zachte prijs van de beurs haalden toen ze al wisten dat ze het voor een hogere prijs konden doorverkopen aan een Amerikaanse partiij, Wabco.

De prijs die de kleine aandeelhouders van Transics in 2013 kregen, zo’n 9,40 euro per aandeel, was toen al omstreden. De FSMA kwam erop uit dat de top van Transics al op 24 september 2013 een mondeling principe-akkoord had met Wabco om 12,50 euro te betalen per aandeel-Transics. Die informatie verzwegen ze voor de beleggers. Daardoor had de top van Transics zicht op een snelle verrijking. Uiteindelijk betaalde Wabco zelfs 14,14 euro per aandeel.

Voordeel van 443.345 euro

De spilfiguren achter de handel met voorkennis werkten via verschillende vennootschappen, maar de vertegenwoordigers van die vennootschappen waren in essentie een driemanschap: de financiële investeerder Herman Wielfaert van het durfkapitaalfonds Creafund, dat aandeelhouder was van Transics, en de Transics-stichters Walter Mastelinck en Ludwig Lemenu.

Het driemanschap en hun vennootschappen verwierven voor zichzelf een vermogensvoordeel van 443.345 euro, berekende de financiële waakhond. Ze worden in de minnelijke schikking veroordeeld het dubbele terug te storten of zo’n 900.000 euro. Creafund-directeur Herman Wielfaert en het vehikel Tavares dat de beursgenoteerde aandelen Transics goedkoop inkocht, worden nog eens apart beboet voor 250.000 euro wegens het afleggen van misleidende verklaringen. Transics International moet zelf ook 250.000 euro betalen omdat het de informatie over de overnamegesprekken van Wabco niet publiceerde. Daarmee komt het totale bedrag op 1,4 miljoen euro. Het is de hoogste boete tot nu toe voor handel met voorkennis.