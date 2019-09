Geens: ‘Staatsveiligheid beschouwt Leuvense Al Ihsaan-moskee niet als extremistisch’

Volgens ontslagnemend minister van Justitie Koen Geens beschouwt de Staatsveiligheid de Leuvense Al Ihsaan-moskee ‘globaal genomen’ niet als extremistisch. Dat zei de minister woensdag in de Kamercommissie Justitie na een vraag van Groen-Kamerlid Stefaan Van Hecke.

Vlaams minister-president Liesbeth Homans (N-VA) wil de erkenning van de Al Ihsaan-moskee in Leuven intrekken. Ze startte de procedure daarvoor eind juli op, op basis van vertrouwelijke informatie waaruit zou blijken dat de moskee gelinkt is aan salafistische onderwijsactiviteiten.

Er is onder meer sprake van een in opspraak gekomen hulpimam: hij werd in 2017 door de Moslimexecutieve geschorst nadat hij tijdens een preek had gesuggereerd vrouwen ‘die zich misdragen’ een ‘lichte tik te geven met een miswak’ (een dun, houten tandenborsteltje), maar zou na die schorsing opnieuw aan de slag gegaan zijn in de Al Ihsaan-moskee.

Groen-Kamerlid Stefaan Van Hecke voelde minister van Justitie Koen Geens (CD&V) woensdag aan de tand in de Kamercommissie Justitie. Geens is als justitieminister bevoegd voor Staatsveiligheid, die op haar beurt bevoegd is voor de jaarlijkse evaluatie van de erkende lokale geloofsgemeenschappen. Volgens Geens ‘beschouwt de Veiligheid van de Staat de Al Ihsaan-moskee in haar evaluatie globaal genomen niet als extremistisch’.

Omstreden hulpimam

Staatsveiligheid stelde zich wel vragen ‘bij de onderwijsactiviteiten in de moskee van een hulpimam’, maar in een latere nota heeft de dienst bevestigd dat die man al sinds februari van dit jaar niet meer actief is in de Leuvense moskee, aldus Geens. Een eventuele intrekking van de erkenning is wel de exclusieve bevoegdheid van de gewestregering, benadrukte de minister nog.

Het Leuvense stadsbestuur, de gemeente Herent, de provincie, de Moslimexecutieve en de moskee zelf moeten volgens de procedure een advies geven over de eventuele intrekking van de erkenning van de moskee, en dat voor 26 september.

Leuven - met SP.A, Groen en CD&V in de meerderheid - verzet zich alvast tegen de intrekking van de erkenning: op basis van een advies van politie en integratiedienst zijn er geen aanwijzingen voor veiligheidsproblemen rond salafisme in de moskee, besloot de stad. De gemeente Herent en de provincie Vlaams-Brabant brengen geen advies uit, bij gebrek aan eigen aanvullende informatie over Al Ihsaan.