Familie zwaar gecrashte F2-piloot Correa maakt zich zorgen over zijn benen

De familie van de zwaar gecrashte Juan Manuel Correa heeft een nieuwe update gegeven over de medische toestand van de Amerikaanse F2-piloot.

Zo'n week geleden was er sprake van "lichte vooruitgang" maar in de meest recente update spreekt de familie van Correa haar bezorgdheid uit over de benen van Correa.

De kunstmatige coma waarin Correa in een gespecialiseerd ziekenhuis in Londen werd gebracht moest zijn toestand stabiliseren en zijn lichaam in staat stellen om vooral zijn longen te laten herstellen en aansterken. Er werd bij Correa immers een ernstige longaandoening geconstateerd.

Ondanks de vooruitgang die met zijn longen werd geboekt blijft de ademhaling nog steeds ondersteund worden door een beademingsmachine. De familie maakt zich ondertussen echter vooral zorgen over Correa zijn benen.

De verwondingen aan Correa zijn benen zullen zo snel als mogelijk behandeld worden, dit kan echter pas op het moment dat zijn longen voldoende hersteld zijn. De familie van Correa liet tot slot weten dat er verder zal gecommuniceerd worden van zodra er meer informatie beschikbaar is.

