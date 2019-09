Anderlecht krijgt boete van 1.000 euro voor “hoer van FCB” richting scheidsrechter

RSC Anderlecht moet een boete van 1.000 euro betalen, omdat supporters in de thuiswedstrijd tegen KV Oostende de scheidsrechter bestookten met het beruchte geuzenlied “Hij is de hoer van FCB”. Er werd ook een aansteker richting de ref gegooid. De sanctie werd woensdag opgelegd door de Geschillencommissie Hoger Beroep van de Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB).

In de eerste helft van de openingswedstrijd tegen KVO wilde Anderlecht graag een strafschop, na een vermeende overtreding op Doku in de grote rechthoek in de 34e minuut. Scheidsrechter Bram Van Driessche gaf echter geen krimp en dat werd hem op de tribunes niet in dank afgenomen. Enkele supporters zongen bij wijze van protest “Hij is de hoer van FCB”. Dat duurde zo’n 10 seconden. Net voor de rust landde een lichtblauwe aanstekers op minder dan 2 meter van Bram Van Driessche op het terrein. De match delegate nam beide incidenten in zijn rapport op, waardoor het Bondsparket kon overgaan tot vervolging.

Anderlecht moet de laatste maanden regelmatig voor de tuchtcommissie verschijnen. Eind vorig seizoen werd RSCA nog bestraft voor hetzelfde gezang. Daarom eiste bondsprocureur Gilles Blondeau, die het had over “een minimum aan respect voor de scheidsrechter”, een boete van 3.000 euro in plaats van de gebruikelijke 1.000 euro.

De Geschillencommissie Hoger Beroep ging daarin niet mee, omdat het tuchtorgaan vaststelt dat paars-wit werk heeft geleverd om zulke incidenten te vermijden. “Een sanctie dringt zich op om een duidelijk signaal te geven. Maar het zou niet passen hier een hogere sanctie op te leggen, omdat Anderlecht in dit geval net meer ijver aan de dag legt dan in het verleden. Een zwaardere sanctie zou dat goede proces belemmeren”, klinkt het.

# Belga context ## Related picture(s) [Jupiler Pro League - SOCCER ANDERLECHT FAN...]

View full context on [BelgaBox]

(belga)