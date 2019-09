Fed pompt nog eens 75 miljard in financieel systeem

Voor de tweede opeenvolgende dag moet de Amerikaanse centrale bank ingrijpen op de krappe markt voor kortlopende rekeningen.

Wat is er aan de hand op de kortlopende geldmarkt? Het is de vraag die bankiers in Wall Street en ver daarbuiten in de ban houdt. De Amerikaanse centrale bank, de Federal Reserve (Fed), heeft woensdagochtend immers voor de tweede dag op rij massaal vers geld in de markt gepompt als gevolg van krapte op de zogeheten repo-markt voor kortlopende leningen.

Smeerolie van financiële systeem

Repo’s zijn kortlopende leningen die marktpartijen onderling onder elkaar afsluiten met een onderpand (vaak gemakkelijk verhandelbare effecten zoals staatsobligaties, red.). Ze vormen de spreekwoordelijke smeerolie van het wereldwijde financiële systeem. Met name hefboomfondsen en banken gebruiken dat soort leningen op grote schaal om zich te (her)financieren.

Doordat de liquiditeit op die repo-markt voor de tweede opeenvolgende dag fors kromp, vond de Fed het nodig om via een tweede veiling opnieuw 75 miljard dollar in de markt te brengen. Dat geld bleek broodnodig. Waar er dinsdag slechts voor 53 miljard dollar gekocht werd, overtrof de vraag vandaag het aanbod en was het beschikbare bedrag van 75 miljard dollar in geen tijd opgesoupeerd.

Technisch probleem?

Gisteren was de rente op de repo-markt plots en spectaculair gestegen door een gelijkaardig gebrek aan cash, zonder duidelijk aanwijsbare reden. De meeste experts spreken van een technisch probleem bij de Fed, dat volkomen losstaat van de systemische en solvabiliteitsproblemen die de bankencrisis van 2008 veroorzaakten. Anderen wijzen dan weer op het gebrek aan cashreserves bij de Amerikaanse banken, dat de vraag naar repo’s doet pieken.

Door de krapte op de kortlopende geldmarkt steeg ook de interbancaire basisrente, de Federal Funds rate, naar de bovengrens die de Fed aanhoudt in zijn monetaire beleid. De Amerikaanse centrale bank dreigde daardoor zijn grip op dat belangrijke rentetarief kwijt te raken, wat het vertrouwen van de financiële markten verder zou ondermijnen.

Alle ogen zijn nu gericht op Fed-baas Jay Powell, die samen met de andere gouverneurs van de Amerikaanse centrale bank, gisteren en vandaag vergaderde over het monetaire beleid. Verwacht wordt dat hij vanavond een renteverlaging met 25 basispunten zal aankondigen.