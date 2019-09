Vanavond op tv: meegluren achter Vlaamse gevels

Zes Vlaamse gezinnen, allemaal doodgewone mensen, lieten zich een aantal maanden volgen door een cameraploeg. Heeft u genoeg aan uw eigen gezinsleven, dan zijn er nog deze vier andere televisietips.

WEG VAN HET MEESTERWERK

Canvas, 21.20-22.15 uur

In de laatste etappe van zijn wereldreis onderzoekt Thomas Vanderveken de geschiedenis van het Arnolfini-portret door Jan Van Eyck, dat in de National Gallery in Londen hangt. Blijkbaar is het werk enkele keren bijna vernietigd. Dat ware een vreselijk verlies geweest, want dan was dit programma nooit gemaakt.

HET GEZIN

Eén, 20.40-21.30 uur

We zouden het bijna vergeten, maar dit tweede seizoen van de fly-on-the-wall-reeks Het gezin is minstens zo sterk als het eerste. Alleen de metarubriek waarin de deelnemers naar zichzelf kijken, had niet gehoeven.

WHITE BIRD IN A BLIZZARD

Vitaya, 13.45-15.20 uur

Nergens beklijvende, maar wel best genietbare film van Gregg Araki, over een jonge vrouw die vooral niet wil weten waarom haar moeder is verdwenen, maar er toch achterkomt. De hoofdrol is voor de heerlijke Shailene Woodley, bekend uit Big little lies.

TERZAKE

Canvas, 20-20.30 uur

In Terzake hebben ze vanavond aandacht voor de verkiezingen in Israël en gaan ze live naar de Heizel, waar de Congolese president Félix Tshisekedi een toespraak zal houden voor de Congolese gemeenschap. Naar aanleiding van de vermoorde advocaat in Nederland wordt samen met een Nederlandse misdaadjournalist licht geschenen op de zogenaamde mocromaffia in Amsterdam, de Marokkaanse georganiseerde misdaad.

DE AFSPRAAK

Canvas, 20.30-21.20 uur

Met advocaten John Maes en Sven Mary heeft presentator Bart Schols het over de liquidatie van de advocaat in Amsterdam. Tine Faseur, professor marketing aan de KU Leuven, komt vertellen waarom de sms-actie voor Pia op een dag tijd al zijn doel bereikt heeft, terwijl er zoveel goede doelen om onze aandacht hengelen. Tot slot is AB-programmator Kurt Overbergh te gast ter ere van de 40-jarige verjaardag van de Brusselse muziektempel.