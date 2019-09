Historisch hotel op zeedijk van Blankenberge wordt afgebroken

Het vakantiecentrum Petit Rouge op de zeedijk van Blankenberge sluit op 13 januari 2020 de deuren. Daarna zou de sloop volgen. ‘Op de site zal een immocomplex komen.’

Het gebouw is verkocht aan een bouwpromotor en zal worden afgebroken, zegt diensthoofd communicatie Silvie Mussen van De Voorzorg Limburg. Het socialistische ziekenfonds baatte het vakantiecentrum twintig jaar lang uit.

De Blankenbergse schepen van Stedenbouw Jurgen Content (SP.A) was nog niet op de hoogte van de verkoop. ‘Een tijdje geleden hebben we al de vraag gekregen wat de mogelijkheden zijn op de site, dus we voelden al wat nattigheid. Het is een mooie gevel, maar hij is niet beschermd. Hij kan dus afgebroken worden, zolang de huidige regelgeving gevolgd wordt.’

Een deel van het gebouw, dat uit 1865 dateert en een van de laatste historische hotels op de zeedijk is, is niet meer in goede staat. Onlangs kwamen nog enkele brokstukken naar beneden, zo bevestigt de schepen. ‘Ik heb toen een brief geschreven naar de eigenaar om maatregelen te nemen.’

Vakantiecentra

De Vzw vakanties De Voorzorg stopt tout court met de uitbating van haar vakantiecentra. Die zouden niet meer rendabel zijn. ‘De druk op de inkomsten enerzijds en de komende investeringslast anderzijds, hebben deze beslissing sterk beïnvloed’, meldt het ziekenfonds in een persbericht. Vakanties zijn betaalbaarder geworden, waardoor er minder nood is aan mutualistische vakantiecentra. Tegelijkertijd zijn de subsidies voor sociaal toerisme teruggeschroefd, klinkt het.

Het personeel van Petit Rouge is intussen ontslagen. Vzw Vakanties De Voorzorg zegt dat ze alle medewerkers zal begeleiden in hun zoektocht naar een nieuwe job.

Ook de uitbating van andere vakantiecentra wordt stopgezet. Voor Relaxhoris in de Ardennen en de jeugdherberg Begeinhof in Tongeren wordt de stopzetting op 30 november 2019 voorzien.