Trump benoemt nieuwe veiligheidsadviseur

De Amerikaanse president Donald Trump heeft woensdag zijn gezant voor vrijlating van gegijzelden Robert O’Brien benoemd tot nieuwe adviseur voor de nationale veiligheid.

O’Brien volgt de ‘havik’ John Bolton op, die vorige week de laan is uitgestuurd omwille van scherpe meningsverschillen met de president over onderwerpen als Iran, Noord-Korea en Afghanistan.

‘Ik ben blij aan te kondigen dat ik Robert C. O’Brien, die talrijke successen heeft geboekt als speciaal presidentieel gezant bij het State Department voor de vrijlating van gegijzelden, zal benoemen tot nieuwe nationale veiligheidsadviseur. Ik heb lang en hard met Robert gewerkt. Hij zal goed werk leveren’, tweette het Amerikaanse staatshoofd.

O’Brien wordt al de vierde nationale veiligheidsadviseur voor Trump. Zijn eerste nationale veiligheidschef, generaal Michael Flynn, moest vertrekken nadat bekend was geraakt dat hij gelogen had over zijn conversaties met de Russische ambassadeur. Zijn opvolger, de ervaren luitenant-generaal Herbert McMaster, slaagde er nooit in een vlotte ­relatie met de president uit te bouwen.

Zo viel de eer in maart 2018 te beurt aan de 70-jarige Bolton, die eerder actief was in de regeringen van Ronald Reagan, George H.W. Bush en George W. Bush.