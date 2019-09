Al twintigtal kandidaten willen Proximus leiden

Nog voor de aanwervingsprocedure gestart is, hebben zich bij Proximus al een twintigtal externe kandidaten gemeld om Dominique Leroy op te volgen als ceo. Dat viel te horen in de marge van een hoorzitting in de Kamer, waar bevoegd minister Philippe De Backer en Proximus-voorzitter Stefaan De Clerck uitleg gaven over de gang van zaken bij het telecombedrijf.

Deze week nog beslist de raad van bestuur over de aanstelling van een headhunter om de zoektocht naar een nieuwe ceo te begeleiden. Tegelijk wordt een profiel opgesteld van de gewenste nieuwe topman of -vrouw.

De Clerck noemde verschillende elementen van dat profiel: de kandidaat moet een ‘people manager’ zijn, een leider, maar ook een teamspeler die goed communiceert en de nodige ethiek aan de dag legt. Bovendien moet hij of zij ook een technologische bagage hebben. De nieuwe ceo moet geen Belg zijn, maar De Clerck verwacht wel dat hij of zij Engels en een van de landstalen kent.

In oktober hoopt Proximus een longlist met namen klaar te hebben, om dan tegen het einde van het jaar een beslissing te kunnen nemen. In afwachting leidt de Franse financieel directeur Sandrine Dufour het bedrijf als interim-ceo. Hr-directeur Jan Van Acoleyen zal het sociaal overleg over de herstructurering op zich nemen.

Tijdens de hoorzitting in de Kamer werd opnieuw gediscussieerd over het loon van de ceo bij Proximus. De regering, de grootste aandeelhouder van Proximus, legde bij de aanwerving van Leroy in 2014 een loonplafond van 650.000 euro op. Via allerlei extraatjes kwam Leroy vorig jaar op ruim 940.000 euro uit, en het lijkt erop dat de volgende ceo een extra bonus op basis van langetermijndoelstellingen zal krijgen.