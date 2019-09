Nationale Bank maakt zich zorgen om onze economie

In dit derde kwartaal van 2019 groeit ons bbp nog met 0,2 procent, zo verwacht de Nationale Bank. Hetzelfde cijfer dus van het vorige kwartaal. De bank houdt evenwel zijn hart vast en hoopt op een regering.

De bank verwacht dat het dalende ondernemersvertouwen de investeringen en de netto-uitvoer in ons land gaan drukken. Dat zou nog gecompenseerd worden door een toenemende koopkracht van de consumenten. De bank verwacht voor dit derde kwartaal ook een opleving van de investeringen in woningen.

Maar gerust is de bank niet. Om de economische bedrijvigheid te meten bestaan verschillende modellen. Het ene model zegt dat de groei zelfs kan toenemen met 0,3 procent. Een ander model is veel pessimistischer en wijst op een inkrimping van -0,3 procent. Maar dat model, zo zegt de Nationale Bank, is iets te gevoelig voor de ontwikkelingen in de verwerkende nijverheid waardoor het beeld wat vertekend wordt.

De Nationale Bank verwacht voorlopig niet dat de economie zal krimpen. 'Maar met een groei van amper 1 procent, en risico’s die eerder negatief zijn, is het wel mogelijk. Met Duitsland in recessie kunnen we niet zeggen dat het recessierisico volledig uit te sluiten is,' zegt gouverneur Pierre Wunsch.

'We zitten dicht bij nul, en er zijn risico’s. Denk aan de Brexit, hogere invoertarieven en een stijging van de olieprijs, die de koopkracht aantast', zo vult Gert Langenus van de Nationale Bank aan.

Langenus wijst erop dat de arbeidsmarkt het nog altijd relatief goed doet. 'De interimarbeid daalt, maar dat is misschien ook omdat bedrijven in de war for talent sneller aanwerven. De werkgelegenheid blijft heel sterk.'

Dat er geen federale regering is, beschouwt gouverneur Wunsch als een risico. 'Niet dat het uitblijven van een regering een recessie zal veroorzaken. Maar het maakt het wel moeilijker om maatregelen te nemen als de conjunctuur achteruitgaat.'

Om snel uit een eventuele recessie te geraken, pleit Wunsch voor snelle tijdelijke maatregelen, zoals een btw-verlaging. 'Dat zou je kunnen doen voor één jaar, of nog een jaar langer indien nodig, om die daarna terug te draaien.' Investeren werkt niet om snel uit een crisis te geraken, stelt de gouverneur. 'Tussen de beslissing en de uitvoering ligt teveel tijd. Denk maar aan de tijd die nodig is om de vergunningen te bekomen.'