Cassatieberoep van mededader aanslag Joods Museum verworpen

Het Hof van Cassatie heeft het cassatieberoep verworpen van Nacer Bendrer, die veroordeeld werd door het hof van assisen tot vijftien jaar cel als mededader van de aanslag op het Joods Museum in Brussel in mei 2014. Dat bevestigt advocaat-generaal Henri Vanderlinden woensdag.

Bendrer leverde de wapens die Mehdi Nemmouche vervolgens gebruikte voor de aanslag. Daarbij kwamen vier mensen om het leven.

Zijn verdediging droeg woensdag tijdens de behandeling van de zaak door het Hof van Cassatie geen argumenten aan voor het beroep dat ze had aangetekend tegen zijn veroordeling. Het openbaar ministerie stelde tijdens de zitting vervolgens vast dat de uitspraak dus conform was, en de rechtbank ging daarin mee.

Met de verwerping van het cassatieberoep is zijn veroordeling definitief. Bendrer werd in maart veroordeeld tot vijftien jaar cel en een terbeschikkingstelling van vijf jaar voor zijn aandeel in de terroristische aanslag. Nemmouche kreeg een levenslange gevangenisstraf en een terbeschikkingstelling van vijftien jaar. Nemmouche zelf tekende geen cassatieberoep aan.

Op 22 oktober doet het hof van assisen in Brussel nog uitspraak over de schadevergoedingen die de burgerlijke partijen in de zaak hadden geëist. Die zitting was uitgesteld omwille van het cassatieberoep. Philippe Vansteenkiste, de voorzitter van slachtoffervereniging V-Europe, en vertegenwoordiger van AfVT op het proces, noemt het 'onbegrijpelijk' dat de verdediging van Bendrer naar Cassatie was gestapt.