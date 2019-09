Al 22 Turkse supporters met knuppels opgepakt in aanloop naar Club Brugge-Galatasaray

De Brugse politie heeft al 22 Turkse supporters van voetbalploeg Galatasaray opgepakt. Zij hadden zelfs knuppels bij zich. Zij zullen tot na de wedstrijd in de cel moeten blijven. Daarna zullen ze weer mogen beschikken.

De zenuwen staan strak gespannen in aanloop naar de Champions League-wedstrijd van vanavond tussen Club Brugge en Galatasaray. De twee ploegen troffen elkaar in 2002 al eens en toen kwam het tot hevige rellen. Daarom zal vandaag een indrukwekkende politiemacht opgetrommeld worden.

De Turkse supporters verzamelen al in de Brugse binnenstad en daar ging het ondertussen al even verkeerd. “Er werden 22 Turken aangehouden. Zij hadden geen geldig ticket en waren in bezit van pyrotechnisch materiaal en knuppels. Ze worden bestuurlijk aangehouden tot na de match”, aldus Lien Depoorter, woordvoerster van de Brugse politie.