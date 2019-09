Sociaal akkoord bij Skeyes over uurroosters

Bij Skeyes, het vroegere Belgocontrol, is binnen het paritair comité een akkoord gesloten over het ‘planningsmechanisme’, of de uurroosters voor de luchtverkeersleiders. Het akkoord werd uiteindelijk ondertekend door de directie en de socialistische én liberale vakbonden. Het ACV onthield zich.

Er werden volgens het bedrijf vier akkoorden afgesloten over andere aangelegenheden die verband houden met de werkorganisatie. Zo is afgesproken dat de luchtverkeersleiders tweemaal per maand onverwacht kunnen worden opgeroepen om te komen werken, maar in ruil dan wel een premie van 1.500 euro krijgen.

‘Het akkoord over de werkplanning is een belangrijke stap in het langlopende sociaal overleg bij Skeyes', meldt het bedrijf. 'Dankzij de akkoorden kan Skeyes de veiligheid van het luchtverkeer blijven garanderen en de Europese regelgeving implementeren.'

Het akkoord werd vandaag ondertekend door de directie en de socialistische én liberale vakbonden. Vakbond ACV onthield zich, zegt secretaris Kurt Callaerts. 'Er zijn in de oorspronkelijke tekst enkele belangrijke wijzigingen doorgevoerd waar we op hadden aangedrongen. Zo diende elke luchtverkeersleider tweemaal per jaar oproepbaar te zijn ongeacht hun shift. Dat is uit de tekst gehaald.'

Problematisch blijft volgens de ACV'er dan weer dan de luchtverkeersleiders pas twee weken op voorhand hun uurrooster weten, vroeger was dat twee maanden.

De christelijke vakbond gaat zich nu intern beraden. Vakbondsacties - zoals in het verleden wel eens vaker het geval bij het bedrijf - zijn voorlopig niet aan de orde, aldus de vakbondsman. 'De oorspronkelijke tekst is fundamenteel gewijzigd. Acties zijn niet meteen aan de orde.'

De voorbije maanden moest meermaals een deel van het luchtruim gesloten worden door de problemen bij Skeyes. Dat was onder andere op 16 mei en 19 juni het geval. Bij Skeyes blijft de sociale onrust al maandenlang aanhouden.

Het personeel klaagt over een te hoge werkdruk, en legde daarom herhaaldelijk het werk neer, soms met aangekondigde acties, soms door zich massaal ziek te melden.