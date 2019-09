Oud-voetballer Fernando Ricksen overleden na slepende ziekte

Fernando Ricksen is overleden. De voormalig profvoetballer leed al jaren aan de ongeneeslijke spierziekte ALS die leidt tot krachtverlies en verlamming. Ricksen is 43 jaar oud geworden en laat een vrouw en dochtertje achter. Dat schrijft de Nederlandse krant De Telegraaf.

Ricksen speelde onder meer voor Fortuna Sittard en Glasgow Rangers evenals voor AZ, Zenith St. Petersburg en het Nederlands elftal. Hij droeg 12 keer het shirt van Oranje. Met de Rangers werd Ricksen twee keer Schots kampioen en met Zenit veroverde hij de UEFA Cup, de Europese Supercup en ook de Russische landstitel. In Nederland werd Ricksen met AZ en Fortuna Sittard kampioen in de eerste divisie.

Rangers speelt donderdag in de groepsfase van de Europa League tegen Feyenoord. Verwacht wordt dat rond dat duel zal worden stilgestaan bij het overlijden van de verdediger die zes seizoenen voor de Schotse club uitkwam. “Rangers is bijzonder verdrietig te moeten melden dat oud-speler Fernando Ricksen deze ochtend is overleden na een lang gevecht met zijn ziekte”, meldt de club op de website. In het seizoen 2004-2005 werd de geliefde voetballer zelfs aanvoerder en verkozen tot speler van het jaar.

Na een verblijf in Rusland bij Zenit keerde hij in 2009 terug bij Fortuna. In oktober van 2013 vertelde hij bij De Wereld Draait Door over de ziekte die hem getroffen had. Sindsdien verslechterde zijn situatie, maar probeerde hij desondanks via de Fernando Ricksen Foundation geld in te zamelen voor onderzoek. In 2015 bracht een benefietduel op Ibrox, het stadion van Rangers FC, met meer dan 40.000 toeschouwers ruim 350.000 euro op.

Bij het stadion van Fortuna Sittard staat sinds januari 2018 een standbeeld van Ricksen. De oud-voetballer noemde dat toen “het grootste eerbetoon” dat je iemand kunt geven.