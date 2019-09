Mathis, Felien en Zente: de andere Pia’s die hulp zoeken

De ouders van de Hongaarse jongen Zente zoeken 1,9 miljoen euro om hun zoontje te behandelen met Zolgensma. Hij kampt met dezelfde ziekte als Pia. Mathis en Felien hebben elk 182.000 euro nodig voor immuuntherapie.

In een onvoorstelbaar tempo wisten de ouders van Pia de voorbije dagen 1,9 miljoen euro te verzamelen. Maar ze staan niet alleen in hun zoektocht. Er zijn nog ‘Pia’s’. Kinderen die behandeld kúnnen worden, met peperdure medicijnen die vooralsnog niet terugbetaald zijn.

In Hongarije leven de ouders van Zente met exact dezelfde aftelklok als die van Pia. Willen ze een behandeling met Zolgensma, het duurste geneesmiddel ter wereld, van farmaproducent Novartis, dan moet dat vóór de leeftijd van twee jaar gebeuren. Zente is geboren in februari 2018. In een video op Facebook vertelt zijn mama over de aandoening van Zente. De ouders startten hun inzamelactie op 3 september. Ze verzamelden tot nu toe slechts een kleine 15.000 euro via gofundme.

Zente Foto: FB

Ook in België leven andere ‘Pia’s’. Niet met dezelfde aandoening (voor zover we weten op dit moment), wel met hetzelfde probleem: onbetaalbare geneesmiddelen. Zo is er op dit moment geen terugbetaling voor immuuntherapie dat de zeldzame vorm van kinderkanker neuroblastoom behandelt. Via Facebook gaan de ouders van Mathis en die van Felien zelf op zoek naar de nodige 182.000 euro. Een pak minder dan de 1,9 miljoen euro voor Zolgensma. Toch lijkt de zoektocht moeizaam te verlopen.

De inzamelactie voor Mathis klokt voorlopig af op ruim 12.000 euro. Voor Feline staat de teller op 26.000 euro. De mama van Felien getuigde onlangs op de regionale zender TV Limburg over de lijdensweg voor haar dochter. Na verschillende chemokuren en een reeks bestralingen hopen ze nu op meer succes met de immuuntherapie. De behandeling is reeds gestart, maar op dit moment is het voor de ouders onduidelijk of er fondsen zullen gevonden worden die de kostprijs zullen dekken. Daarom lanceerden ook zij de oproep.

Mathis en Feline zijn ongetwijfeld niet de enige ‘Pia’s’ in België. Er bestaan zo’n 7.000 zeldzame ziekten. Volgens wetenschappelijk instituut Sciensano treffen die 6 tot 8 procent van de Belgen. De meeste van die ziekten zijn onbehandelbaar, en sommige behandelingen zijn erg duur.