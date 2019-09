Giorgio Armani krijgt belangrijke modeprijs

De Italiaanse ontwerper Giorgio Armani draait met zijn modehuis al zo’n vier decennia mee in de modewereld en daarvoor wordt hij later dit jaar bekroond. Hij mag dan de Outstanding Achievement Award in ontvangst nemen op de Fashion Awards.

De British Fashion Council (BFC) heeft laten weten dat het Giorgio Armani in de bloemetjes zal zetten tijdens de jaarlijkse uitreiking van de Fashion Awards. Hij zal er de Outstanding Achievement Award krijgen voor ‘zijn uitstekende bijdrage aan de wereldwijde mode-industrie en zijn creativiteit, visie op tijdloze stijl en aandacht voor detail die zovelen in de modewereld hebben geïnspireerd’. Zo klinkt het in het statement van de BFC.

Op 85-jarige leeftijd is Giorgio Armani nog steeds de ceo van de Armani Group en creatief directeur bij de sublabels Giorgio Armani en Emporio Armani.

De Italiaanse ontwerper bracht zijn eerste prêt-à-porter collectie uit in 1975, wat maakt dat hij ondertussen al meer dan veertig jaar meedraait in de modewereld. Zijn modebedrijf is bovendien een van de weinige die nog onafhankelijk is en niet werd opgekocht door een luxegroep.

Voor hem mochten ook onder anderen Ralph Lauren, Karl Lagerfeld, Miuccia Prada en Anna Wintour de award in ontvangst nemen. Hij mag de prijs op 2 december gaan ophalen in de Royal Albert Hall in Londen.