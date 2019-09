‘Het was voor ons verrassend dat Leroy voor KPN koos’

Dominique Leroy, ceo van Proximus, heeft pas in twee stappen gezegd dat ze naar KPN zou vertrekken. ‘Het was verrassend voor ons. Ik dacht eerst dat ze het over Parijs of Londen had’, zei Stefaan De Clerck, voorzitter van Proximus. De Clerck wil niet aan het basisloon van de ceo tornen, maar pleit wel voor een langetermijnvergoeding.

Stefaan De Clerck zegt in de kamercommissie dat hij enkel maar akte kon nemen van de beslissing van Leroy om naar KPN te vertrekken. Het bedrijf zit in de achtertuin, maar is geen concurrent. De Clerck wil wel kijken of het niet-concurrentie-beding moet aangescherpt worden.

De Clerck bevestigde het feitenrelaas dat Leroy aanvankelijk wou blijven maar dat na politieke feedback, het anders liep. Leroy gaf op 3 juli schriftelijk aan dat ze haar contract wilde vernieuwen op voorwaarde dat de lange termijnbonus in orde kwam. De regering vond het niet opportuun om die toe te staan terwijl er onderhandeld werd over het schrappen van 1.900 jobs. De raad van bestuur besloot te wachten en maakte de bonus afhankelijk van het realiseren van het transformatieplan. Proximus stelde op 30 juli een nieuwe draft van contractverlening op voor Dominique Leroy.

Maar op 27 augustus liet Leroy De Clerck weten dat ze de sterke intentie had om haar contract niet te vernieuwen en dat ze een andere ‘internationale uitdaging’ ging opnemen. Pas op 2 september zei Leroy tegen De Clerck dat het om KPN ging. Op donderdag 5 september liet ze definitief weten dat ze haar contract niet zou verlengen en dat ze op 1 december wilde vertrekken.

De Clerck zegt dat hij daarop de bestuurders telefonisch consulteerde en dat die ingingen op haar vraag om tot 1 december nog aan te blijven. Volgens De Clerck is het transformatieplan waarbij 1.900 mensen weg moeten bij Proximus niet enkel een plan van Leroy alleen maar ook van de raad van bestuur. Hij hoopt dat het overleg op korte termijn kan voortgezet worden.

Extra bonus nodig

Over het loonplafond zei De Clerck dat hij het loonplafond niet in vraag stelt, maar dat er wel een discussie is over de langetermijn-bonus. ‘Die discussie bestond al vanaf dag 1.’ John Crombez (sp.a) vond dat De Clerck met de zaak aan het lachen is. Een bonus toevoegen houdt natuurlijk in dat er wel een hogere vergoeding komt.

De Clerck zegt dat de lonen bij andere telecombedrijven veel hoger zijn. Zowel De Clerck als minister van telecom Philippe De Backer verdedigden de idee van een langetermijnbonus.

De Backer vindt dat met het huidig pakket er in principe een goede ceo te vinden moet zijn. Maar hij pleitte voor een ‘open search’. Op basis van wat dat oplevert moet ‘een mooi pakket worden samengesteld.’

De Backer wees erop wat de rol van de aandeelhouder en de raad van bestuur is. ‘Ik ben grote fan van de wet van 2015. De rollen zij netjes verdeeld, de regering volgt de corporate governance. De raad van bestuur neemt beslissingen in het belang van het bedrijf.’

De Backer vindt het een goed idee om alle participaties in een staatsholding stoppen om ze zo beter te beheren. ‘Dat is wellicht iets voor de volgende regering.’ Het loonpakket, plafond en het niet concurrentiebeding zijn een zaak voor de raad van bestuur, zei hij.