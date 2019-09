Oorlogswapen gevonden in slaapkamer Amerikaans tienermeisje dat ermee dreigde school aan te vallen

Een Amerikaanse tiener is aangeklaagd voor het uiten van terroristische bedreigingen nadat ze een collega een filmpje had laten zien waarin ze kogels afvuurde met een kalasjnikov. De achttienjarige vrouw zei ook dat ze ervan droomde ‘400 mensen dood te schieten’ op haar oude school. Het aanvalswapen werd door de politie teruggevonden in haar slaapkamer.

Volgens The Washington Post werkte de 18-jarige Alexis Wilson als serveerster in een pizzeria in McAlester, een klein stadje in de staat Oklahoma. Tegen een collega schepte ze afgelopen zondag op met een filmpje op haar telefoon waarop te zien is hoe ze kogels afvuurde met een AK-47. Ze zei ook dat ze de mensen op haar oude school ‘enorm haatte’ en dat ze ervan droomde ‘voor het plezier 400 mensen dood te schieten’.

De collega meldde dat aan de manager, die meteen de politie inschakelde. Bij de daaropvolgende huiszoeking ontdekte zij in de slaapkamer van Wilson een AK-47 aanvalswapen met zes magazijnen en een shotgun.

Wilson werd opgepakt en afgelopen maandag meteen aangeklaagd voor het uiten van terroristische bedreigingen. ‘Vandaag de dag kan je zulke zaken simpelweg niet zeggen’, zei Pittsburg County Sheriff Chris Morris tegen lokaal televisiestation KTUL. ‘We nemen deze zaak uiterst serieus en gaan dit tot de bodem uitzoeken. Uiteraard wil niemand een aanval op een van onze scholen.’

De jonge vrouw pleit echter onschuldig. Ze zou naar eigen zeggen alleen gesproken hebben met haar collega over een kalasjnikov, maar geen filmpje hebben laten zien. Ook de moeder van Wilson zegt dat ze onschuldig is. De wapens van haar dochter dienden volgens haar enkel voor schietoefeningen en om te jagen.

Niet vaak vrouw

Tijdens het verhoor heeft Wilson wel verklaard dat ze op school werd gepest. De school waartegen ze bedreigingen had geuit, blijkt haar de afgelopen jaren tweemaal te hebben geschorst: eens voor het meebrengen van een mes naar de lessen, een andere keer voor het aanbrengen van swastika’s op haar schoolspullen.

Het komt niet vaak voor dat de daders van schietpartijen vrouwen zijn, maar uniek is het niet. Zo opende de 16-jarige Brenda Spencer in 1979 het vuur op een lagere school. Daarbij kwamen twee volwassenen om het leven.

‘Een vrouw kan natuurlijk net zo goed een trekker overhalen als een man’, zei County Sheriff Chris Morris maandag tegen KTUL. ‘Maar het is inderdaad heel erg zeldzaam.’