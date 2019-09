Hoe de baard van Willem-Alexander met alle aandacht ging lopen

‘Heeft de koning zijn baard nog?’ Die vraag stelde menig Nederlander gisteren voor de jaarlijkse troonrede. De baard blijkt een blijver.

De Nederlandse media maakten er een item van: zou de koning zijn vakantiebaard laten staan op Prinsjesdag? Dat had hij nog nooit eerder gedaan. Maar nu dus wel, zo bleek. Nederlandse journalisten polsten bij het publiek: de baard werd enthousiast onthaald.

‘Het feit dat hij er de troonrede mee voorlas, bewijst dat de baard van Willem-Alexander de zomerbevlieging voorbij is’, schrijft het NRC in een stijlstuk over Prinsjesdag. ‘De koning is een wat je noemt late adapter van de trend, die eigenlijk alweer op zijn retour is. Maar zelden knapte een man er zo van op: de – oranje! – baard maakt hem stoerder, moderner, aantrekkelijker en haalde zowaar de aandacht weg van het voor de gelegenheid best gewaagde decolleté van zijn vrouw.’

Foto: Photo News

Maar wat droeg koningin Máxima dan? Het bleek een robijnrode japon van de Nederlandse ontwerper Jan Taminiau te zijn. Meer bepaald een ‘robijnrode kolom japon van wollen crêpe met daarbij een cape’, zo meldt de Rijksvoorlichtingsdienst. ‘De hoed is een velours pillbox.’ Ook in 2013 en 2015 mocht dezelfde ontwerper Máxima kleden.

Tijdens Prinsjesdag maken sommige ministers en Kamerleden van de gelegenheid gebruik om een statement met hun kleding te maken. Een opvallende verschijning was de minister van Defensie Ank Bijleveld. Zij droeg een jurk gemaakt uit oude legeruniformen. In het ontwerp van Daisy van Groningen waren alle vier onderdelen van de krijgsmacht vertegenwoordigd.

Foto: Nederlands ministerie van Defensie

Kamerlid Marianne Thieme (Partij voor de Dieren) vroeg met haar outfit - een jurk van de Syrisch-Nederlandse couturier Achmed Oso - aandacht voor de insecten. ‘De jurk kenmerkt zich door de insecten die stuk voor stuk met de hand zijn geborduurd’, zo staat in het persbericht. ‘De insecten vormen een spoor van de slakken onderaan de jurk tot aan de vliegende insecten bovenaan de jurk, zoals vlinders, bijen en lieveheersbeestjes. Daar verzamelen zij zich op de schouder van Marianne Thieme, waar zij om hulp vragen.’

Voor wie de boodschap niet meteen duidelijk was, stond op haar ceintuur nog eens ‘Alle kleine beestjes helpen’.