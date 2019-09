Let op! Een retweet kan u een forse boete kosten

De rechtbank van Osaka veroordeelde vannacht een populaire Japanse journalist tot een boete van 2.760 euro wegens een retweet. Sindsdien regent het verontwaardige reacties.

Het Japanse internet explodeerde vannacht toen bekend werd dat de Japanse journalist Yasumi Iwakami een forse boete kreeg van de rechtbank van Osaka omdat hij door een simpele retweet de voormalige burgemeester van de stad - Toru Hashimoto - reputatieschade zou hebben toegebracht.

180.000 volgers

De populaire Japanse journalist, die op Twitter meer dan 180.000 volgers heeft, retweette in oktober 2017 een bericht van een andere Japanner die suggereerde dat een werknemer van het kabinet van de voormalige burgemeester van Osaka tot zelfmoord werd gedreven.

Hoewel de journalist de retweet na enkele weken al wiste, diende de burgemeester van Osaka in december 2017 formeel klacht in tegen de journalist wegens laster en eerroof. En dit omdat deze door zijn steun aan het oorspronkelijke Twitterbericht aan een belangrijk publiek zou gesuggereerd hebben dat hij als gouverneur persoonlijk verantwoordelijk was voor intimidatie van zijn personeel op het werk.

Wanneer goedkeuring en wanneer niet?

De rechtbank van Osaka geeft de ex-gouverneur nu gelijk en legt de journalist een boete op van 330.000 yen (2.760 euro). Dat is een derde minder dan de boete van 1,1 miljoen yen die oorspronkelijk door de advocaten van de ex-gouverneur werd geëist. Maar dat belet niet dat dit een belangrijk juridisch precedent kan zijn.

In het vonnis - dat vannacht in detail verscheen in de Japanse krant Mainichi en meteen werd opgepikt door de Franse zakenkrant Les Echos - legt de rechter uit dat de bewuste retweet volgens hem duidelijk een goedkeuring was van het oorspronkelijke bericht. En dat de journalist, die vaak op de Japanse tv verschijnt, vooraf had moeten stilstaan bij zijn enorme maatschappelijke invloed en impact op het publieke debat.

De Japanse rechter voegde er wel aan toe dat niet alle retweets automatisch kunnen beschouwd worden als een goedkeuring van het oorspronkelijke Twitterbericht. Wanneer het doel van de retweet is om kritiek te geven of het debat te openen, wordt die volgens de rechter echter meestal begeleid door eigen commentaar. Wat in dit geval dus niet was gebeurd.

Storm van protest

De zware boete voor de journalist veroorzaakte in Japan echter online meteen een storm van protest, waarbij heel wat Twitter-gebruikers waarschuwen dat dit harde verdict nog jarenlang het publieke debat op sociale media zal beïnvloeden en nog veel belangrijke Japanse persoonlijkheden zal achtervolgen.

De journalist zelf, Yasumi Iwakami, heeft inmiddels al op een persconferentie laten weten dat hij dit een aanslag vindt op de vrije meningsuiting en dat hij in beroep zal gaan tegen het Twitter-vonnis.