Tien Nederlanders veroordeeld voor reeks plofkraken

De correctionele rechtbank van Antwerpen heeft woensdag tien Nederlanders veroordeeld voor hun aandeel in zes plofkraken op bankautomaten in Vlaanderen. Ze kregen celstraffen van drie jaar deels met uitstel tot dertien jaar effectief opgelegd.

De eerste plofkraak vond op 15 mei 2018 plaats op een KBC-filiaal in Tielt-Winge. Daarna viseerde de bende automaten van Bpost in Buggenhout (6 juni 2018), Boechout (13 juni 2018), Lummen (21 juni 2018), Sint-Laureins (20 juli 2018) en Stekene (10 augustus 2018).

De daders spoten telkens gas in de automaten om ze dan via lange elektriciteitskabels die met een stroomstootwapen verbonden waren tot ontploffing te brengen. De filialen raakten zwaar beschadigd. Sommige automaten bevonden zich ook in appartementsgebouwen. De beklaagden mochten volgens de rechtbank van geluk spreken dat er geen gewonden of doden waren gevallen.

Na de plofkraak in Boechout op 13 juni 2018 startte de gerechtelijke politie van Antwerpen een onderzoek, samen met onder meer het federaal parket, de Nederlandse gerechtelijke autoriteiten en het gespecialiseerde plofkraakteam van de Nederlandse politie. Via het netwerk van ANPR-camera’s kwamen auto’s van eenzelfde Nederlands autoverhuurbedrijf in beeld.

Cellen doorzocht

Via telefonieonderzoek en observaties konden linken worden gelegd tussen de verschillende plofkraken. Eind september 2018 werden bij een gecoördineerde actie met 65 speurders van Nederlandse en Belgische politiediensten op tien plaatsen huiszoekingen uitgevoerd in het Belgische Wiekevorst, in Amsterdam en in Maarssen, nabij Utrecht. Ook de cellen van drie mannen die al opgesloten zaten, in de gevangenissen van Turnhout, Gent en Dendermonde, werden doorzocht.

Uiteindelijk werden zowel in Nederland als in België vier verdachten opgepakt, allen Nederlanders tussen 21 en 31 jaar. Ze werden beschuldigd van zware diefstal, criminele organisatie en opzettelijke brandstichting bij nacht in een bewoond pand.

Aanzienlijke buit

De bende maakte in totaal 560.000 euro buit. Bij de eerste vier plofkraken kon in totaal 808.000 euro worden buitgemaakt, maar een deel van de bankbiljetten was echter onbruikbaar doordat ze besmeurd waren geraakt door opengebarsten verfcapsules.

Bij de laatste twee plofkraken viel niets te halen. In Sint-Laureins hadden de daders alles in gereedheid gebracht, maar moesten ze vluchten voor de politie. In Stekene was er wel een ontploffing, maar die had niet het gewenste effect, waardoor ze geen buit konden maken.