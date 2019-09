NMBS: ‘Treinbestuurder Buizingen moet vrijgesproken worden’

NMBS steunt de bestuurder van de treinramp in Buizingen: ook volgens haar stond het signaal, waar hij in februari 2010 doorheen reed, onterecht op groen. ‘Wij zien geen andere verklaring.’

‘De NMBS denkt dat treinbestuurder V. B. geen fout heeft begaan’, toen hij op 15 februari 2010 aan de basis lag van de treinramp in Buizingen, die negentien mensen het leven kostte. Dat zeiden de advocaten van het spoorbedrijf vanmorgen op het proces. Nadat gisteren Infrabel er alles aan had gedaan om haar aandeel in de treinramp van Buizingen te minimaliseren, was het vandaag de beurt aan de NMBS.

De advocaten van het spoorbedrijf toonden in het Brusselse justitiepaleis een reconstructievideo van een treinrit over het traject waarop het ongeval plaatsvond. De sleutelscène voor de advocaten is het moment waarop het treinstel halt houdt aan het station van Buizingen. In de verte is duidelijk een rood sein te zien. ‘Een bestuurder kan zich niet vergissen. Technische systemen als Memor zijn niet nodig: hij ziet het signaal duidelijk voor zich.’

Vakman

En toch vertrok de trein van V. B. op 15 februari 2010 opnieuw. Zijn versnelling was continu, niet trager dan op enig ander moment van zijn traject. Tot op het moment van de aanrijding, even verderop. ‘Het is de paradox van het drama van Buizingen’, zei de advocaat van de NMBS. ‘Terwijl groot voor hem een rood licht gebrand zou hebben, terwijl hij 38 seconden tijd had na zijn vertrek om zijn fout in te zien, bleef hij rijden.’

‘Niemand is in staat om dat te verklaren’, zei de advocaat. ‘Was V. B. nalatig? Hij wist dat hij dan een grote straf riskeerde. Is hij gek? Nee. Heeft hij een einde willen maken aan zijn eigen leven? Uiteraard niet. Aan dat van 19 anderen? Ook niet. Hij heeft ook geen psychologische of problemen met zijn zicht. Hij is een vakman. Hij schreeuwt zijn onschuld uit. Wij geloven hem. Wij geloven dat hij die dag niet door een rood, maar door een groen licht reed. Er is geen andere verklaring.’

Twijfel

Nochtans waren vijf technische experten, die onderzoek voerden in de nasleep van de ramp, zeer uitgesproken: de kans is ‘heel groot’ dat het sein op rood stond, zeiden zij. ‘Tijdens onze testen heeft het sein nooit gefaald.’

Maar absolute zekerheid konden zij nooit geven. ‘Ze spreken alleen van hoge waarschijnlijkheid’, zei de advocaat van de NMBS. ‘Er is twijfel. En die moet in het voordeel van V. B. zijn. Hij kan alleen vrijgesproken worden.’ Zo is het volgens de NMBS niet uitgesloten dat de trein in Buizingen geen impuls afgaf aan de sporen.

Vrijspraak

De advocaat ging tot slot in op het hoofdverwijt aan het adres van de NMBS: dat de trein waarmee V. B. reed niet meer had mogen circuleren, omdat hij niet uitgerust was met het wettelijk verplichte Memor-systeem. Volgens de NMBS is die ‘bewering onnauwkeurig’. ‘Het materieel was toegestaan door de controleautoriteiten. Het voldeed aan alle normen, die in het Koninklijk Besluit daarover opgenomen zijn.’

Bovendien, zei hij, ‘is er geen causaal verband tussen de afwezigheid van Memor en het ongeval’. Hij vroeg de rechter om de NMBS over de hele lijn vrij te spreken.