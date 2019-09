Nederlandse advocaat van kroongetuige doodgeschoten op straat

Nederland reageert geschokt op de moord op Derk Wiersum, advocaat van Nabil B. Die is kroongetuige in een strafzaak tegen topcrimineel Ridouan T.

Advocaat Derk Wiersum werd omstreeks 07.30 uur neergeschoten midden in de Amsterdamse woonwijk Buitenveldert. Volgens de politie is de dader gevlucht, de zoektocht naar hem loopt verder. Het zou om een jonge tiener gaan, tussen de 16 en 20 jaar. Een getuige hoorde om half acht een alarm afgaan en een man gillen, waarna ze vier schoten hoorde. 'Ik dacht dat iemand vuurwerk afstak en toen zag ik mensen wegrennen.'

Zojuist schietincident op Imstenrade waarbij 1 persoon neergeschoten is. Schutter te voet gevlucht. Politie doet onderzoek. — Politie Amsterdam eo (@Politie_Adam) September 18, 2019

Wiersum staat Nabil B. bij, een kroontgetuige in een grote liquidatiezaak. B. maakt deel uit van de entourage van de Ridouan T. Die runt een criminele organisatie en wordt ervan verdacht samen met handlangers een serie moorden te hebben gepleegd. Nabil B. was zelf betrokken bij twee moorden. De kroongetuige heeft in juli in het openbaar verklaringen afgelegd tegen mensen uit de organisatie. 'Een groot deel van die mensen zijn aangehouden. Die zitten vast en worden ook vervolgd', zei NOS-journalist Remco Andringa op de radio. In ruil voor zijn getuigenis krijgt B. strafvermindering.

Nabil B. wees Ridouan T. en zijn handlanger Saïd R. aan als opdrachtgevers van de liquidaties en pogingen tot moord. De twee criminelen zijn voortvluchtig.

'Hij weet te veel'

Eerder werd de broer van de kroongetuige al vermoord. Dat gebeurde in maart 2018. Een week voordien was Nabil B. als kroongetuige voorgesteld door de Nederlandse justitie.

Sinds de moord op de broer van Nabil B. werd rekening gehouden met een aanslag op een advocaat. Een strafrechtadvocaat die de 44-jarige Wiersum goed kent maar niet met naam genoemd wil worden, vertelt aan NRC dat er in de onderwereld al een tijd verhalen gingen over een aanslag op Wiersum. 'Hij zou te veel weten, te veel namen kennen.'