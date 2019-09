Jaak Van Assche neemt volgende maand deel aan het zeventiende seizoen van ‘De slimste mens ter wereld’. Dat meldt Het Laatste Nieuws. De 79-jarige acteur is naar eigen zeggen 'vereerd'.

Van Assche twijfelde wel even, omdat hij 'in een ver verleden al eens had deelgenomen aan een selectie, en toen ben ik afgegaan als een gieter.' Maar toen Erik Van Looy een tijdje geleden opnieuw de hand uitstak, ging Van Assche wel in op diens verzoek.

Daarmee wordt hij straks de oudste deelnemer ooit aan de populair Vier-quiz. De vorige recordhouder was Mark Eyskens, die 73 was bij zijn deelname.