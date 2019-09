Indrukwekkende Emma Meesseman stuwt Washington naar winst in halve finale WNBA-play-offs

Washington Mystics opende de halve finale van de WNBA-play-offs met een nipte zege tegen Las Vegas Aces.

Met dank aan Emma Meesseman! De Belgian Cat leidde de ploeg uit de hoofdstad na een 50-57 achterstand halfweg met een indrukwekkende double-double (27 punten, 10 rebounds) naar de winst: 97-95. Kim Mestdagh zat op de bank, maar kwam bij de Mystics niet in actie. In deze ‘best of five’ heeft Washington Mystics een 1-0 voorsprong en speelt donderdag voor de tweede keer op een rij in eigen midden. Wie driemaal wint is gekwalificeerd voor de finale in de WNBA. In de tweede halve finale zegevierde Connecticut Sun met 84-75 van Los Angeles Sparks.

@EmmaMeesseman on fire in haar eerste match van deze WNBA Playoffs! Big time player ???? 2 more now! Go get them. https://t.co/IciMaCpm0J — Dennis Xhaët (@dnx09) September 18, 2019