1,9 miljoen euro voor baby Pia is binnen

De 1,9 miljoen euro die de negen maanden oude baby Pia uit Wilrijk nodig heeft voor het levensreddend medicijn Zolgensma, is binnen.

Op de Facebookpagina van teampia was dinsdagnacht te lezen dat de kaap van de 917.000 sms’en werd bereikt. ‘Straks kan ik vliegen i.p.v. kruipen. Wat een boost’, staat er op de Facebookpagina.

Pia Boehnke uit Wilrijk werd geboren met spinale musculaire atrofie, een genetische aandoening waardoor ze nauwelijks kan bewegen. Baby’s met die ziekte hebben een ­levensverwachting van maximaal twee jaar. In de VS bestaat er een behandeling voor de aandoening, weliswaar voor een enorm bedrag: 2,1 miljoen dollar, omgerekend 1,9 miljoen euro. De familie van Pia hoopte dat bedrag via benefietacties in te zamelen.

Dankzij een nationale sms-actie de voorbije dagen werd het bedrag bereikt. Vorige acties van teampia brachten al zowat 100.000 euro in het laatje.

Het geneesmiddel Zolgensma van farmareus Novartis heeft nog geen Europese erkenning. Dus waarschijnlijk zal het gezin naar de Verenigde Staten moeten reizen voor een eenmalige behandeling. ‘Het duurt veertig dagen voor het geld op onze rekening staat, daarna kunnen we onze vlucht boeken. Als het Amerika wordt, gaan we vermoedelijk naar een gespecialiseerd ziekenhuis in Chicago. Maar aangezien het middel wel al wordt terugbetaald in Portugal en Frankrijk, kan het misschien zelfs dáár gebeuren. Dat moeten we nog uitzoeken’, zegt Pia’s mama Ellen De Meyer woensdag in Het Laatste Nieuws.

