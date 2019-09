Basisschool Molenstede gesloten door asbestgevaar

De gemeentelijke basisschool Molenstede blijft woensdag gesloten, wegens een vermoeden van de aanwezigheid van asbest. Dat maakte de stad Diest bekend.

In het schooltje zijn verbouwingswerken aan de gang. Een gedeelte van het dak van het oude schoolgebouw, dat afgelopen zomer werd afgebroken door een gespecialiseerde firma, bleek asbest te bevatten. Hoewel de afbraak volgens het stadsbestuur op een correcte manier gebeurde, rees het vermoeden dat er asbesthoudende partikels waren vrijgekomen.

Daarop gaf de stad Diest opdracht tot luchtmetingen en een visuele controle. ‘Dinsdagavond kregen we over vijf metingen de zekerheid dat er geen probleem is. De zesde meting bevat partikels, maar er werd tot nu toe nog niet bevestigd dat het om asbestvezels gaat’, klinkt het. Uit voorzorg besliste het stadsbestuur echter de school woensdagochtend gesloten te houden.

Woensdag zal een professionele firma de site reinigen, onder toezicht van een asbestdeskundige. De school wordt pas vrijgegeven als het vaststaat dat de omgeving veilig is, aldus het stadsbestuur.