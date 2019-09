Na acht jaar mocht Genk nog eens aantreden in de Champions League maar het werd een erg pijnlijke terugkeer: op bezoek bij het Oostenrijkse Red Bull Salzburg werd met dramatische 6-2-cijfers verloren van de op papier zwakste tegenstander in de groep. De amper 19-jarige Erling Braut Haaland scoorde al in de eerste helft een hattrick. In de andere wedstrijd in Groep E won Napoli met 2-0 van Liverpool, onder meer na een strafschopdoelpunt van Dries Mertens. Op 2 oktober komen de Italianen naar Genk.

103 seconden. Meer tijd had FC Salzburg niet nodig om zijn blitzstart-reputatie alle eer aan te doen. Nochtans had Genk hoopvol geopend met een bijna-kans voor Samatta in de allereerste minuut. Maar de eerste keer dat de bal in de buurt van Coucke belandde, moest de jonge Genkse doelman hem al uit de netten vissen. Minamino kwam tussen de linies, draaide simpel weg van Berge en stak perfect door naar de spurtende Haaland. Dwars door het hart van de lekke defensie. Oog in oog met Coucke miste de plaatselijke topschutter niet. Zijn vijftiende(!) goal in negen matchen was meteen de allereerste in de Champions League-geschiedenis van FC Salzburg: 1-0.

Dewaest blundert

Een mokerslag voor Felice Mazzu, die met Maehle, Lucumi, Ito en Samatta in vergelijking met de nederlaag op Charleroi voor vier nieuwe basisspelers had gekozen. Ndongola kreeg op links de voorkeur op Bongonda, maar kreeg in de openingsfase geen poot aan de grond. Ook al voetbalde Racing een aantal keren goed onder de Oostenrijkse pressing uit, elke keer dat Salzburg prikte, luidden de alarmklokken. Vooral Dewaest zag sterren tegen zijn pijlsnelle opponenten, gelukkig redde zijn imponerende buurman Lucumi meer dan eens in extremis de meubelen.

Net op het moment dat je het gevoel kreeg dat het momentum kon keren, ging Dewaest in de fout. Hij liet zich veel te makkelijk van de bal zetten door Hwang – op dit niveau hoef je in dit soort van duels geen vrijschop te verwachten – en opnieuw Haaland klaarde de klus ijskoud: 2-0.

Caféploeg in omschakeling

Het was de aanzet voor een hallucinant kwartiertje, waarin het Genkse kaartenhuisje op een pijnlijke manier instortte. Genk had bijna zestig procent balbezit, maar leek wel één caféploeg in de omschakeling. Elke keer dat Salzburg nog maar in de buurt van de grote rechthoek kwam, was het bingo. Als door een pletwals werd Racing met de grond gelijk gemaakt. Wie dacht plots niet terug aan de zeperds in Madrid, Chelsea en Valencia? Coucke sneuvelde in zijn schietkraam, de Champions League leek plots wel een strafexpeditie.

Plots stond het zowaar 5-1 aan de rust. Vijf één! Hwang scoorde na een interceptie van Junuzovic en aarzeling van Coucke (3-0) . Na de eerredder(?!) van Lucumi (3-1) maakte Haaland na een ongelukkige carambole Dewaest-Samatta zijn vierde hattrick van het seizoen al vol (4-1). En in blessuretijd

rondde Szoboszlai de volgende blitzcounter over Minamino aan de tweede paal af (5-1).

VAR redt Samatta

Wat zeg je op zo’n moment als coach tijdens de rust? In elk geval niet dat het ook anders had kunnen lopen, mocht Ito op aangeven van Maehle dé kans op 3-2 niet hebben laten liggen. Misschien dat het centrum beter moest worden afgesloten? Na zeven seconden (!) in de tweede helft stormde Hwang al moederziel alleen op Coucke af, de Genkse goalie stond nu wel pal.

De storm ging uiteindelijk toch nog vrij vroeg liggen. De ingevallen Bongonda mocht de 5-2 op het hoofd van Samatta schilderen. Maar Ulmer maakte het half dozijn vol na een poepsimpel één-tweetje (6-2). Het eindverdict.

Samatta ontsnapte dankzij de VAR nog aan een onterecht toegekende rode kaart. Indien je wil het enige lichtpuntje op een gitzwarte avond. Ook al zongen 28.000 Oostenrijkers uit volle borst: Oh, was ist das schön...

