Belgische F-16’s onderscheppen vier Russische vliegtuigen bij Baltische zee

Het ging om twee toestellen van het type TU-160 Blackjack (Tupolev) en twee van het type SU-27 (Soechoj) die niet over een vluchtplan beschikten. ‘De toestellen werden door twee F-16’s begeleid tot buiten het luchtruim van de Navo’, meldt de Belgische luchtmacht dinsdagavond.

Het was de eerste maal dat de Belgische F-16's in de regio in actie moesten komen sinds de start van hun missie op 3 september.

Today two @BeAirForce #F16 of #NATO's #BAP mission intercepted two Russian #TU160 Blackjack and two Russian #SU27 Flanker above the Baltic Sea. It was the first scramble for the Belgian detachment which is safeguarding the Baltic airspace since the 3th of september. #WeareNATO pic.twitter.com/WK91ZvVTzU