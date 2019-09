Waarom niemand de bommen in de Golf durft te vergelden

De aanval van afgelopen zaterdag in Saudi-Arabië, op een van de grootste olievelden ter wereld, zet het Midden-Oosten op scherp. Maar voorlopig lijkt niemand de ongeziene provocatie te willen beantwoorden.

Wie er achter de aanval zat, is voorlopig onduidelijk, maar veel vingers wijzen naar Iran. Wat bezielt het land, als het er daadwerkelijk een hand in had? Waarom zou je bommen willen gooien op het kruitvat dat het Midden-Oosten is? Correspondent Jorn De Cock: ‘Wie er ook achter die aanval zat, heeft de impact een beetje onderschat.’

