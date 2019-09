Red Dragons hakken ook Slovakije in de pan op EK volleybal: vierde winst op rij

De Belgische mannen kenden op het EK volleybal een moeilijke eerste set tegen de taaie Slovaken, maar beten door en zetten uiteindelijk toch de verhoopte 3-0 op het scorebord van de Antwerpse Lotto Arena. Met die vierde overwinning op rij verwierven ze meteen zekerheid van de tweede plaats in poule B. Woensdagavond bekampen ze het eveneens ongeslagen Servië voor groepswinst.

Voor bondscoach Brecht Van Kerckhove spelen zijn Red Dragons alleen maar sleutelwedstrijden op dit EK. Ook de confrontatie met Slovakije hoorde onder die noemer. Uiteraard, want mits winst werden de Oost-Europeanen definitief uit koers geslagen voor de tweede plaats in hun poule en de daaraan verbonden tegenstander in de achtste finales, zaterdag in het Antwerpse Sportpaleis.

“Dank zij drie overwinningen op rij werkten we ons in een flow die veel mogelijk maakt. Het komt er nu op aan om alert te blijven”, stelde de coach. “Er is niet gek veel nodig om die bubbel te doorprikken. Een klein detail al kan ons uit balans brengen.”

Verliezen tegen Slovakije bijvoorbeeld, al hield niemand daar echt rekening mee. Servië bijvoorbeeld hield een paar van zijn toppers op de bank tegen de Slovaken en won nog met de vingers in de neus. Dat risico wilden de Belgen uiteraard niet nemen. Van Kerckhove greep dan ook terug naar de basis waarmee hij alle vorige partijen was begonnen. De start was desondanks moeizaam, met Belgen die er even over deden om hun motor op de gewenste temperatuur te krijgen (6-8). Een paar stevige middenaanvallen van Van de Velde, een pipe van Deroo en een loeiharde service van Tuerlinckx hielpen hen uit het slop (18-15). De fors serverende Slovaken beten echter fel terug (22-23), zodat de Dragons niet mochten mopperen toen Stijn D’Hulst het alsnog afmaakte met een ace.

Het bleef moeilijk scoren voor onze landgenoten, die gelukkig konden rekenen op het blok van Simon Van de Voorde en een alweer secure libero Stuer. Pas toen Sam Deroo erin slaagde zijn niveau op te krikken en ook de andere aanvallers plezier schepten, werd het een stuk comfortabeler spelen (13-8), een klein dipje (van 20-15 naar 21-19) ten spijt. Er kon weer gelachen worden in het Belgische kamp. Zeker nadat de thuisploeg er vrolijk vandoor was gestoven in de derde set (13-5). De rest was pure leute.

Memorabele strijd

Woensdagavond spelen de Belgen hun laatste poulematch tegen Servië – samen met Rusland de nummer één van Europa - met de groepswinst als inzet. Niet dat het zo verschrikkelijk veel uitmaakt. Momenteel zouden de Red Dragons het in de achtste finales moeten opnemen tegen Oekraïne. Als ze erin slagen om te stunten tegen Servië, wordt dat misschien Tsjechië. Donderdag spelen die twee in Rotterdam nog tegen mekaar. Hoe dan ook, vallen ze geen van beiden te onderschatten, dan gaan onze landgenoten er ook niet voor schudden en beven. Het had alleszins erger gekund.

België-Servië geldt in de eerste plaats als een studieronde. Als alles volgens verwachting verloopt, staan beiden via een bedenkelijke programmatie volgende week dinsdag in het Sportpaleis opnieuw tegenover mekaar. Dan voor een stek in de Final 4. Woensdagavond kunnen ze alvast nog eens speuren naar mekaars sterkten en zwakten. Voor zover nodig, gezien de gesofisticeerde scouting die eraan vooraf is gegaan. Trouwens: ze kennen mekaar. Twee jaar geleden vochten de Red Dragons in Krakau nog een memorabele strijd voor Europees brons uit met de Serviërs. Toen nog met Vital Heynen als coach, ging het van 2-1 naar een koude douche: 2-3. Het zal captain Deroo en maats nog wel op de maag liggen.

Setstanden: 25-23, 25-20, 25-15

België: D’Hulst, Tuerlinckx, Deroo, Rousseaux, Van de Voorde, Van de Velde; libero: Stuer. Kwamen in: Baetens, Valkiers, Van den Dries, Coolman