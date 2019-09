Spanje stevent af op vierde verkiezing in vier jaar tijd

Volgens Pedro Sánchez, waarnemend premier van Spanje, zullen op 10 november nieuwe parlementsverkiezingen gehouden moeten worden. Sánchez probeerde de afgelopen maanden een meerderheid op de been te krijgen, maar dat mislukte.

‘Het is onmogelijk gebleken om het mandaat dat het Spaanse volks ons op 28 april heeft gegeven, te voltooien’, zei Sánchez dinsdagavond, verwijzend naar de oppositiepartijen die hun steun weigerden te geven aan een nieuwe meerderheid.

‘Er is daardoor geen meerderheid gevonden in het parlement dat de vorming van een nieuwe regering garandeert. Dat dwingt ons richting nieuwe verkiezingen, op 10 november.’

De Spanjaarden waren pas nog op 28 april naar de stembus getrokken. Tijdens de parlementsverkiezingen eind april kwamen de socialisten van Sánchez als winnaar uit de bus, maar met 123 van de 350 afgevaardigden behaalde zijn partij PSOE niet de absolute meerderheid. Hij slaagde er daarna niet in om een regering te vormen met het extreemlinkse Podemos.

Terwijl de onderhandelingen tussen PSOE en Podemos in een impasse bleven, startte koning Felipe VI maandag een consultatieronde van de laatste kans op. De deadline voor het vormen van een regering is 23 september, maar het is nu wel heel onwaarschijnlijk dat die nog gehaald wordt. Na 23 september wordt het parlement ontbonden, en komen er dus op 10 november nieuwe verkiezingen.

Dat zouden de vierde verkiezingen in vier jaar tijd worden. Sinds het tweepartijenstelsel - met naast de sociaaldemocratische PSOE de conservatieve PP - in 2015 doorbroken werd door de intrede van Podemos en de liberalen van Ciudadanos in het Spaanse parlement, verkeert Spanje in een politiek instabiele situatie. Bij de laatste verkiezingen haalde ook het populistische Vox verkozenen in het parlement.