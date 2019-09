Duitse stagiair Jannik Steimle krijgt profcontract bij Deceuninck-Quick Step... en wint meteen in Vichte

Jannik Steimle heeft een contract voor twee jaar getekend bij Deceuninck - Quick-Step. Dat maakte het Belgische WorldTeam dinsdag bekend. Sinds 1 augustus reed de 23-jarige Duitser al als stagiair voor de ploeg van Patrick Lefevere. Steimle talmde niet om zijn nieuwe ploeg voor het vertrouwen te danken. Dinsdag won hij de 87e Textielprijs in Vichte, waar hij de Fransman Samuel Leroux en de Nederlander Arvid de Kleyn in de sprint van een kleine groep achter zich liet.

In het truitje van het continentale Voralberg won Steimle eerder dit jaar al een rit in de Flèche du Sud (2.2), een rit en de eindstand in de Oberösterreichrundfahrt (2.2) en de proloog en een etappe in de Ronde van Oostenrijk (2.1).

“Steimle is een sterke renner, die ook bereid is voor het team te werken”, verklaarde Lefevere. “Hij pikt ook veel op van de meer ervaren jongens rond hem, ligt goed in de groep en wou echt deel van ons team uitmaken. We hebben een goede reputatie wat het opleiden van talenten betreft en heten hem van harte welkom in het Wolfpack.”

“Dit is een kinderdroom die uitkomt”, reageerde Steimle. “Ik ben heel blij dat ik deze kans krijg en wil het team en de wereld tonen wat ik waard ben. Ik hou van de klassiekers en van zware eendagskoersen, ben best snel en kan het in de sprint van een kleine groep afmaken. Toen ik als stagiair bij dit team kwam, was ik echt nerveus, maar iedereen deed me snel thuis voelen. Het is echt één grote familie.”