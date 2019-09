Lage schadevergoeding voor nabestaanden Ierse studente die omkwam in brand in Leuven

De correctionele rechtbank van Leuven heeft dinsdag een lage schadevergoeding toegekend aan de nabestaanden van een Ierse studente die om het leven kwamen bij de brand in een Leuvense studentenwoning in 2014.

Vijf familieleden van slachtoffer Sara Gibadlo kregen samen 48.000 euro toegewezen. De drie partijen die op strafgebied verantwoordelijk werden gesteld, moeten elk een deel van dat bedrag betalen.

In een studentenhuis aan Kapucijnenvoer in Leuven woedde op 31 januari 2014 een hevige brand die het leven kostte aan de Ierse vrouwen Dace Zarina (22) en Sara Gibadlo (19). Strafrechtelijk werd het proces twee jaar geleden al beslecht. Twee personen en een instelling werden op 5 september 2017 veroordeeld voor onopzettelijke doding. Malachy V. (74), een Ier uit Leuven, verhuurde als eigenaar de studentenwoning aan het Leuvens Instituut voor Ierland in Europa. Die vzw uit Leuven stelde het huis ter beschikking van de studenten. Shane B. (24), een Ier uit Offaly, veroorzaakte de brand met een brandende sigaret.

Ook bij de afhandeling van de burgerlijke belangen legde de rechtbank de verantwoordelijkheid geheel bij die drie beklaagden. Zij betwistten hun eigen fouten niet, maar argumenteerden dat ze slechts gedeeltelijk aansprakelijk konden worden gesteld omdat de slachtoffers zelf fouten zouden hebben gemaakt die tot hun dood leidden. De meisjes hadden volgens hen zoveel gedronken dat ze niet meer adequaat konden reageren toen de brand ontstond. Ze zouden later wakker geworden zijn dan de acht andere bewoners van het studentenhuis, die de brand wel overleefden, en ze zouden gevlucht zijn naar de enige plaats waar ze niet konden ontsnappen: de badkamer. De rechtbank wees die argumentatie af, onder meer bij gebrek aan enig objectief of wetenschappelijk bewijs.

Hogere schadevergoeding gevraagd

De ouders, zus, broer en grootmoeder van Sara Gibadlo hadden een schadevergoeding van 85.000 euro gevraagd. De vijf familieleden moesten het stellen met 48.000 euro. De begrafeniskosten werden begroot op 10.000 euro. De rechtbank zag geen gegronde reden om af te wijken van het basisbedrag van de rechtsplegingsvergoeding, bepaald op driemaal 3.000 euro.

Twee andere burgerlijke partijen kregen elk een provisionele vergoeding van 1.500 euro. Het gaat om twee Ierse studenten die in hetzelfde pand op kot zaten. Een vriendin van de twee slachtoffers ontsnapte maar net aan de vuurzee, nadat ze geprobeerd had haar vriendinnen te redden. Zij had 15.000 euro gevraagd. De totale schadevergoeding voor de zeven burgerlijke partijen bedraagt dus 51.000 euro. De drie veroordeelde partijen moeten die door de gedeelde aansprakelijkheid solidair vergoeden. De verdeelsleutel en onderlinge verhouding moeten zij zelf bepalen.