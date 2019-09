Antwerpse hulpdiensten doen mee met ‘Tetris-challenge’

Er waren al heel wat zogenaamde ‘challenges’, zoals de Ice Bucket Challenge en de Mannequin Challenge, maar nu hebben de hulpdiensten ook hun eigen versie. Met de hashtag #tetrischallenge delen ze de inhoud van hun interventievoertuigen.

Het begon begin september en naar verluidt was de politie van Zürich de eerste die zo’n foto plaatste.

Al snel pikten de Nederlanders in: zelfs de Koninklijke Landmacht deelde een foto van de nogal imposante inhoud van hun militaire ziekenwagen.

Ook een ambulance kon niet ontbreken, dus ging de Zwitserse ambulancedienst van het Hôpital du Valais op de foto.

Ondertussen waait de hype over naar onze contreien: zowel de Antwerpse lokale politie als de brandweer deelden dinsdag hun eigen versie van de #tetrischallenge.

De brandweer gaat nog een stapje verder een deelt ook foto’s van hoe het er in de jaren ‘60 en ‘80 aan toe ging, lang voor het tijdperk van hashtags en challenges.

Hebben jullie de #Tetrischallenge al gezien bij andere hulpdiensten in de wereld? Wij ook! In Antwerpen waren we er sowieso al vroeg bij, want in de jaren '60 & '80 maakten we al eens zo'n foto... Speciaal voor jullie doen we dat vandaag nog eens over. Herkennen jullie de wagens? pic.twitter.com/R9xHbEdsL9