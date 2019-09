Ook Ridouani en Kherbache passen voor voorzitterschap SP.A

Mohamed Ridouani heeft dinsdag besloten om zich geen kandidaat te stellen voor het voorzitterschap van de SP.A. Dat zegt hij aan Belga. Ridouani wil Leuvens burgemeester blijven. Ook Kamerlid Yasmine Kherbache heeft geen interesse.

‘Het is een eer dat zoveel mensen me dit vragen, maar het voorzitterschap impliceert in onze partij dat ik Leuven zou moeten opgeven’, zegt Ridouani.

De Leuvense burgemeester zegt het vertrouwen niet te willen schaden van de Leuvenaars die hem nog maar net tot hun burgemeester hebben aangesteld. ‘Ik heb aan de mensen die voor mij gestemd hebben een progressief project beloofd en dat zal ik ook waarmaken, zodat Leuven een voorloper blijft van samenwerking, hoop en vooruitgang. Bovendien is het burgemeesterschap mijn droomjob. Er zijn in de politiek weinig mandaten waar je zo verbonden bent met mensen en rechtstreeks zoveel kan betekenen.’

Kamerlid Yasmine Kherbache laat eveneens aan Belga weten niet de nieuwe voorzitter van de Vlaamse socialisten te willen worden. ‘Ik overweeg niet om mij kandidaat te stellen voor het voorzitterschap’, zegt ze.

De procedure voor de voorzittersverkiezingen bij sp.a is maandag officieel begonnen. Geïnteresseerden mogen zich nog tot 4 oktober melden, de partijleden kiezen dan in november. Tot nog toe is er één officiële kandidaat, de relatief onbekende Hannes De Reu. Vlaams fractieleider Conner Rousseau wordt ook genoemd, maar die hakte de knoop nog niet door. Ook huidig voorzitter John Crombez liet nog niet in zijn kaarten kijken.