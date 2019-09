TV-tips. Hopelijk laat Paul de Leeuw het decor heel

Het ophefmakende Sleepers, of toch maar het Nederlandse onderonsje in De Ideale Wereld?

1 SLEEPERS

Q2, 22.25-1.05 uur

Vier vrienden van vijftien belanden na een uit de hand gelopen grap in een jeugdinrichting. Daar worden ze het slachtoffer van een sadistische bewaker die hen seksueel misbruikt. In 1996 was dit een van de meestbesproken films van het jaar.

2 ANDRIES EN DE WETENSCHAPPERS

NPO 2, 23.15-23.40 uur

In deze reportagereeks wordt de band tussen geloof en wetenschap onderzocht. De reeks trapt af met een portret van Katharine Hayhoe, een internationaal erkende Canadese klimaatwetenschapper. In de VS wordt ze beschouwd als een van de belangrijkste stemmen in het klimaatdebat. Ze is lid van de Evangelische Gemeente.

3 DE IDEALE WERELD

Canvas, 22.25-23.10 uur

De ideale wereld wordt vanavond een Nederlands onderonsje. Paul de Leeuw komt langs, die andere Nederlandse satirische talkshowhost. Hopelijk laat hij het decor heel.

4 TERZAKE

Canvas, 20.00-20.30 uur

Voor de tweede maal in twee jaar tijd gaan de inwoners van Israël naar de stembus. VRT-journalist Bert De Vroey is ter plekke en brengt verslag uit. Daarna een reportage over het peperdure medicijn van baby Pia. Want waarom is dat eigenlijk zo duur? En afsluiten doen we met Björn Soenens, die de Democratische politica Elizabeth Warren volgde tijdens haar race naar het Witte Huis.

5 DE AFSPRAAK

Canvas, 20.30-21.00 uur

Ook De Afspraak belicht de verkiezingen in Israël, en doet dat samen met vredesactiviste Brigitte Herremans. En gezondheidseconoom Lieven Annemans en filosoof Ignaas Devisch praten dan weer verder over de inzamelingsactie voor baby Pia.

6 VANDAAG

Een, 21.55-22.45 uur

Bart Kaëll en Luc Appermont vertellen over hun nieuwe theatertour. Ook Goedele Wachters en actrice Kim Van Oncen zijn te gast.