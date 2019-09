De Amerikaanse zangeres Taylor Swift is volgende zomer de headliner van Werchter Boutique. Dat meldt de organisatie in een persbericht.

De festivalzomer van 2019 is amper afgelopen, of daar is die van 2020 al. Werchter Boutique pakt al meteen uit met een grote vis: het haalt Taylor Swift naar België voor een ‘exclusieve show voor de Benelux’, meldt de organisatie.

Het is voor het eerst sinds haar passage in Vorst Nationaal in 2011 dat Swift ons land zou aandoen. Sindsdien groeide ze met hitalbums 1989, Reputation en het recente Lover (lees hier de recensie van het album) uit tot een van de grootste namen in de muziekindustrie – zakenblad Forbes kroonde haar in augustus nog tot ‘best betaalde artieste ter wereld’.

Het festival vindt plaats op zaterdag 20 juni, in het Festivalpark in Werchter. De officiële ticketverkoop start op woensdag 25 september om 10 uur en verloopt via proximusgoformusic.be en ticketmaster.be. Het festivalprogramma wordt binnenkort verder aangevuld, meldt de organisatie.